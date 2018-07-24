2018台灣各界促進和平統一大會 隆重召開

2018年07月24日 16:06 中時電子報 綜合報導

由國際洪門中華總會發起主辦的「2018台灣各界促進和平統一大會」，於2018年7月14日上午11時在台北市國軍英雄館隆重召開。

來自台灣各界的社團負責人、黨政軍代表、宗教團體、婦女、青年等民間意見領袖等約500餘人齊聚一堂，對蔡政府的不承認九二共識、一系列的施政偏差，枉顧民生，只關注在政黨惡鬥，造成兩岸關係空前緊張，嚴重對立以致於經濟倒退、百業蕭條、民怨四起 ，人民已發出強烈的不滿聲音。同時對民進黨政府積極去中國化的手段感到憂心，並對和平統一的願景表示充滿了迫切期待。

大會主席劉沛勛指出，蔡政府自上任以來，不承認九二共識，親美媚日遠中國，除了追殺政黨外，罔顧民生一意孤行，造成兩岸嚴重對立，致使經濟衰退百業蕭條，人民惶惶不可終日，不知未來將何去何從。劉沛勛並對民進黨政府積極去中國化的手段感到憂心，劉沛勛強烈表示，誰主張台獨就是歷史的罪人，台獨是一條行不通的路，它只會引起戰爭，致台灣人民於水火之中，到了那個時候，主張台獨的人早就跑光了，留下來的只是無辜百姓而已。劉沛勛說，中國已經和平崛起，是世界第二大經濟體，是軍事大國也是經濟大國，全世界的國家都在往中國靠攏之際，台灣又如何能自絕於中國之外呢？兩岸人民本是同文種、根源，無論你的祖先是何時來到台灣，都不能夠否定你中國人的身份。而和平統一確是台灣人民之福。團結中華民族促進和平統一，是每一位中華兒女的共同願望，我們責無旁貸，在這關鍵的時刻必須勇敢的挺身而出，團結一切可以的力量，為達成和平統一的目標奮鬥、前進。

國際洪門中華總會主席世界劉氏總會主席劉沛勛博士

國際洪門中華總會主席世界劉氏總會主席劉沛勛博士

接著國際洪門中華總會理事長曾萬華就「一國兩制就是維持現狀」為主題，分析說明從鄧小平倡議「一國兩制」到蔣經國提出「一國良制」，兩岸開始有了第一次對統後中國政治制度的意見表達。曾萬華說：台灣領導人、從兩蔣到台獨、獨台等主張者、都沒認真思考過如何解決兩岸對峙這個難題。但現在大陸崛起、不僅與台灣實力已成比例，連美國都感受到壓力，國際權結構也為之重組。台灣應該要認真思考未來如何統一這個嚴肅的課題。曾萬華表示：人民要的是過的上好日子、有美好未來的日子、穩定無憂不用擔心受怕的日子。現在台灣人民大多數都希望能夠維持現狀、而「一國兩制」就是兩岸人民維持各自現有的生活方式、不就是維持現狀嗎？

國際洪門中華總會主席世界劉氏總會主席劉沛勛博士

國台辦主任劉結一在賀信中表示：國際洪門中華總會自成立以來，秉持民族大義，始終堅持九二共識反對台獨支持祖國統一，為推動兩岸關係和平發展做出了積極的貢獻。並希望全體洪門昆仲要繼續發揚洪門愛國忠義精神，廣泛團結台灣各界有識之士，促進反獨統力量不斷擴大，為推動兩岸關係和平發展，推進和平統一程實現中華民族偉大復興而不懈努力。

北京中國致公黨央委員會在賀信也指出：兩岸同胞是不可分割的命運共體，推動兩岸和平發展是同胞的共同心願。希望國際洪門中華總全體成員，繼續秉持民族大義，團結台灣各界支持 兩岸和平統一的社會團體，為推動和平發展，增進兩岸科技、經貿、文化、衛生等交流，實現中華民族偉大復興做出新的貢獻。

青年軍侯漢廷

接著 新黨青年軍侯漢廷、王炳忠，中華和平發展促進會總會武麗華主席，台灣軍政府總召集人高安國將軍，台灣青年聯合會秘書長陳建維，中華經濟文化發展促進會許水樹理事長、中華國際物流與運輸經營協會理事長 李彌博士、台灣中華儒學會理事長孔祥科博士、銘傳大學資管系教授丁明勇博士等，分別以黨、政、軍、學術、婦女、青年社會等以各個角度、行業的代表，說出了對兩岸的未來願景、以及對實現和平統一的迫切期待。

（國際洪門中華總會秘書處 2018年7月14日台北 ）

(中時電子報)