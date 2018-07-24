汐止公墓侵占公私地 濫葬21墓面臨遷葬

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新北市汐止區「第8公墓」遭媒體踢爆長年占用逾4公頃國有地非法濫葬，鄰近的1500坪私有地也被墳墓侵占，汐止區公所表示，早期土地未有鑑界，導致第8公墓地界不明誤在國有地發放埋葬許可，將協調國產署撥用或承租，另占用私人地的21門墓，除了新墓外的20門墓將於年底前完成遷葬。

根據媒體報導，汐止王家人共同持有第8公墓旁約1500坪私有土地，2016年家族成員欲過戶土地時，竟發現有約百坪土地遭占用建墓，因此向汐止區公所反映，沒想到公所張貼公告在違法墳墓後，僅要求墓主聯繫王家人，未協助溝通遷葬，甚至在去年底再放任一處新墓入葬。

不僅如此，第8公墓旁逾4公頃、約5座足球場大的國有地也遭非法濫葬，整片山坡保育地葬滿數千座墳墓，儼然是「死人與活人爭地」。

汐止區公所民政課長江長流表示，第8公墓坐落於新北市汐止區北峰段1389地號土地，從日治時期開始就是既成公墓，但因早期沒有土地鑑界，導致公墓地籍界線不明確，才會誤占國有地並且發放埋葬許可，由於國有地上已有數千座既成墳墓，遷葬不易，將協調國產署撥用或承租土地續葬。

至於王家私人地在2016年主張所有權後仍遭新墓占用，江長流表示，王家約1500坪私有地上經查有近百坪土地遭21門墓占用，會導致去年仍有新墓厝葬私有地，是因巡山員誤以為是公有地，公所坦承疏失，目前已向王家人達成協議，承諾在年底前協助通知墓主將20門墳墓完成遷移。

至於去誤發埋葬許可證的新葬墳墓，考量民俗習慣，將待葬滿6年後配合遷移。

(中時 )

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