發掘基隆蛻變之美　攝影比賽開跑

基隆市政府行政處舉辦「美麗基隆–發掘基隆蛻變之美攝影比賽」及「正濱彩繪漁港新奇趣怪搞笑照片召集令」有獎活動，邀集熱愛攝影的民眾，利用鏡頭來捕捉基隆的新風貌。（基隆市政府提供）

友善列印
中時
基隆市政府行政處舉辦「美麗基隆–發掘基隆蛻變之美攝影比賽」及「正濱彩繪漁港新奇趣怪搞笑照片召集令」有獎活動，邀集熱愛攝影的民眾，利用鏡頭來捕捉基隆的新風貌。（基隆市政府提供）

「看見基隆之美！」基隆市政府行政處舉辦「美麗基隆–發掘基隆蛻變之美攝影比賽」活動，邀集熱愛攝影的民眾利用鏡頭來捕捉基隆的新風貌，內容主題以基隆近年來的退變為發想，包括人文、活動、建設、景觀等，得獎第1名最高有3萬元獎金，收件日期為9月10日至30日，歡迎民眾踴躍參與。

行政處新聞科長謝志煌指出，為鼓勵民眾用攝影記錄基隆蛻變軌跡，呈現城市新風貌之美，特地舉辦「美麗基隆」攝影比賽，收件日期自9月10日起至9月30日截止，金獎1名獎金3萬元，銀獎1名2萬元、銅獎1名獎金1萬元，優選獎5名獎金5000元，佳作獎30名獎金1000元。

謝志煌說，另外「魅力基隆」臉書專頁也舉辦「正濱彩繪漁港新奇趣怪搞笑照片召集令」有獎活動，只要在魅力基隆置頂活動貼文，留言貼出一張在正濱漁港色彩塗布碼頭拍攝的有趣照片，無論是搞怪、借位、翻轉、KUSO，只要讓人看到能感到驚奇或大笑，就算過關。

基隆市長林右昌為響應「正濱彩繪漁港新奇趣怪搞笑照片召集令」有獎活動，祭出加碼獎項，包括按讚數獎第1名獎金5000元，轉貼分享獎抽出3名，獎金分別為3000、2000、1000元，活動直到8月31日止，歡迎市民及外縣市朋友踴躍參加。

市府表示，關於「美麗基隆」攝影比賽，作品規格需以數位相機或傳統相機拍攝，作品需為1次性拍攝之原創作品，未經人工加色、格放、翻拍、重複曝光、電腦合成等（允許調整飽和度、對比反差、銳利度），作品均需為參賽本人所拍攝作品參賽，參加張數不限。

至於詳細比賽辦法及簡章，可在市府網頁（https://www.klcg.gov.tw/tw/News/Detail1?NewsId=12710091&i=2）瀏覽下載， 或瀏覽承辦單位基隆市攝影學會yes行動基隆臉書專頁相關比賽訊息。

(中時 )

2018台灣各界促進和平統一大會 … 輕鬆Fun暑假 連續26天邀請兒童看…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。