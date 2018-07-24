發掘基隆蛻變之美　攝影比賽開跑

2018年07月24日 16:16 中時 張穎齊

基隆市政府行政處舉辦「美麗基隆–發掘基隆蛻變之美攝影比賽」及「正濱彩繪漁港新奇趣怪搞笑照片召集令」有獎活動，邀集熱愛攝影的民眾，利用鏡頭來捕捉基隆的新風貌。（基隆市政府提供）

「看見基隆之美！」基隆市政府行政處舉辦「美麗基隆–發掘基隆蛻變之美攝影比賽」活動，邀集熱愛攝影的民眾利用鏡頭來捕捉基隆的新風貌，內容主題以基隆近年來的退變為發想，包括人文、活動、建設、景觀等，得獎第1名最高有3萬元獎金，收件日期為9月10日至30日，歡迎民眾踴躍參與。

行政處新聞科長謝志煌指出，為鼓勵民眾用攝影記錄基隆蛻變軌跡，呈現城市新風貌之美，特地舉辦「美麗基隆」攝影比賽，收件日期自9月10日起至9月30日截止，金獎1名獎金3萬元，銀獎1名2萬元、銅獎1名獎金1萬元，優選獎5名獎金5000元，佳作獎30名獎金1000元。

謝志煌說，另外「魅力基隆」臉書專頁也舉辦「正濱彩繪漁港新奇趣怪搞笑照片召集令」有獎活動，只要在魅力基隆置頂活動貼文，留言貼出一張在正濱漁港色彩塗布碼頭拍攝的有趣照片，無論是搞怪、借位、翻轉、KUSO，只要讓人看到能感到驚奇或大笑，就算過關。

基隆市長林右昌為響應「正濱彩繪漁港新奇趣怪搞笑照片召集令」有獎活動，祭出加碼獎項，包括按讚數獎第1名獎金5000元，轉貼分享獎抽出3名，獎金分別為3000、2000、1000元，活動直到8月31日止，歡迎市民及外縣市朋友踴躍參加。

市府表示，關於「美麗基隆」攝影比賽，作品規格需以數位相機或傳統相機拍攝，作品需為1次性拍攝之原創作品，未經人工加色、格放、翻拍、重複曝光、電腦合成等（允許調整飽和度、對比反差、銳利度），作品均需為參賽本人所拍攝作品參賽，參加張數不限。

至於詳細比賽辦法及簡章，可在市府網頁（https://www.klcg.gov.tw/tw/News/Detail1?NewsId=12710091&i=2）瀏覽下載， 或瀏覽承辦單位基隆市攝影學會yes行動基隆臉書專頁相關比賽訊息。

(中時 )