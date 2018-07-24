動物之家有內鬼？咬貓涉案犬隻15分鐘神奇脫逃

2018年07月24日 16:17 中時 陳燕珩

北市近年頻繁發生犬咬貓事件，造成大量貓隻死亡，但議員簡舒培發現，2015年至今累積115件，除2件有開罰，其餘竟全「查無不法」，7月初好不容易捕獲一隻，送往動物之家點交後，犬隻竟在15分鐘內破壞鐵籠脫逃，神奇的是，現場毫無血跡與毛髮，不禁讓人懷疑，動物之家是否有內鬼刻意縱放？

簡舒培24日在議會財建部門質詢指出，許多攻擊貓的犬隻病非流浪犬，而是透過集團專業訓練，被車輛運載到特定地點。北市2015年至今犬咬貓有115件，除2件因飼主棄養和縱放犬隻遭開罰或勸導，其餘案件全部查無不法，她質疑，有9件明明已拍到車牌號碼，動保處和警察局竟還草草結案？

更誇張的是，動保處曾捕獲7隻咬貓涉案犬隻，其中3隻分別病死、被領養、收容中，另外4隻竟全在動物之家脫逃。她進一步說，第7隻被捕獲後，20日下午6點5分被送往動物之家，不料15分鐘後，犬隻竟從點交室逕行脫逃，大搖大擺跑出動物之家。

簡舒培質疑，犬隻在15分鐘內能咬斷4條鐵欄杆，且現場沒有任何血跡跟掙脫毛髮，這連人都做不到，「難道牠是金剛狗嗎？」她強調，點交室沒有監視器，當天除了2名救援隊員，還有1名非值班志工進入，不禁讓人質疑動物之家已被集團滲入，她要求調查是否有人為疏失。

動保處長宋念潔坦言，應該要調查，內部也對這案件很質疑，事發15分鐘內只有3人進出，目前還沒約談到志工，後續會保全證據，移送地檢署處理。至於犬隻脫逃率過高，她坦承管理上有疏失，未來動物之家動線會與外界隔離，不會再有類似事件發生。

(中時 )