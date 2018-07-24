吳敦義回故鄉草屯鎮 籲請鄉親全力相挺簡景賢

2018年07月24日 16:57 中時 楊樹煌

▲國民黨主席吳敦義前往拜訪黨提名草屯鎮長參選人簡景賢了解選情，並呼籲草屯鄉親全力支持唯一黨支持提名人簡景賢。（楊樹煌攝）

▲吳敦義被詢及林為洲決定參選新竹縣長，說他民調最高被做掉一事，表示不能認同也無法接受。（楊樹煌攝）

中國國民黨主席吳敦義24日返回草屯故鄉，在草屯敦和宮為黨提名草屯鎮長參選人簡景賢加油打氣，現場不但營造出大團結氣勢，吳主席並呼籲草屯鎮民和地方各界大老要大團結，全力支持草屯鎮長提名人簡景賢，讓他出生地的故鄉草屯鎮，一定要贏，要先光復政權。

吳敦義今天返回南投故鄉草屯，首先前往中興路簡景賢服務處，拜訪黨提名草屯鎮長參選人簡景賢，南投縣長林明溱、縣議員李洲忠、草屯鎮農會總幹事蕭忠郁等都到場，在交談時，吳主席強調，這次選舉，請大家務必大團結，縣長林明溱要先確保連任，另草屯鎮是他出生的故鄉，簡景賢是黨提名唯一支持的鎮長參選人，一定要贏回來，不能讓民進黨再執政。

接著吳敦義轉往草屯敦和宮，受到敦和宮主委林宜裕、副主委賴怡伶及草屯鎮籍縣議員、鎮民代表及各里里長近百人熱烈歡迎，另草屯鎮各宗姓大老前議員簡沛霖、洪盛雄及前國大代表李宏裕、前議員林昆焜等都到場，吳主席特別拜託各宗姓、農會、水利系統和所有各機關、社團，尤其是草屯鄉親，此次選舉務必大團結，大家來全力相挺黨唯一提名的鎮長參選人簡景賢。

另吳敦義對林為洲決定參選新竹縣長到底及說他民調最高被做掉一事，吳敦義對「民調最高」的說法，並不以為然，也不能接受，吳主席只說明，當時黨內有楊文科、林為洲、竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華、縣議會副議長陳見賢等5個人要參選新竹縣長，歷經5、6次協調都無法達成共識，最後是由國民黨中常會臨時會以票選來決定人選。

至於6都選戰的評估，吳敦義說，距投票還有4個月，會贏幾都？沒有確切保握，尤其是國民黨目前被清算，現在不但沒有任何資源，還要舉債借錢來選舉的情況，他真的不敢說大話。

(中時 )