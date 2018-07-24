彰化地方稅務局租稅夏令營 大小朋友遊戲闖關嗨翻

彰化縣長魏明谷（後排中）也到場與大小朋友一起參與闖關遊戲，呼籲人民要誠實納稅當個守法的好公民，讓政府能更順利運作，和更好的社會福利。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
彰化縣地方稅務局為落實租稅教育向下紮根，讓小朋友從小認識租稅的意義，上午在七樓禮堂舉辦親子租稅夏令營活動，現場大小朋友近乎爆滿。（謝瓊雲攝）
現場有獎徵答和闖關遊戲，答對完成就有獎品可拿，人氣滿滿。（謝瓊雲攝）
現場有獎徵答和闖關遊戲，答對完成就有獎品可拿，人氣滿滿。（謝瓊雲攝）

親子租稅夏令營宣導活動24日上午在彰化縣地方稅務局七樓禮堂登場，彰化縣長魏明谷與會陪大、小朋友一起闖關，在輕鬆有趣的氛圍下，參加者透過租稅影片、教育講習、有獎徵答、闖關遊戲等方式了解守法納稅的重要性，現場洋溢歡笑聲。

魏明谷表示，稅務教育宣導，讓孩童了解政府的稅制、稅務公平等稅法；社福措施與政府各項運作，都需仰賴人民誠實納稅才能運作。現在全縣學童所享有的綠能午餐，就是推動綠能建設，投資廠商所繳交的印花稅挹注。

此外，校園種電也能增加租金收入，種種都是人民誠實納稅所帶來的各項福利。租稅公平不僅能提升政府施政品質，稅務夏令營也灌輸大家正確的稅務知識，如買東西時索取發票，公平納稅有助於推動政府各項建設及社會福利。

地方稅務局局長楊瑞美表示，暑假期間舉辦一系列宣導活動，日前辦理捐電子發票免費看電影就吸引滿滿的人潮，租稅夏令營除有摸彩獎品，現場還有捐發票兌換精美宣導品，完成闖關遊戲也有禮品，幫助大小朋友增長稅務知識。

(中時 )

動物之家有內鬼？咬貓涉案犬隻15… 中市107學年增設4校國中藝術才能…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。