彰化地方稅務局租稅夏令營 大小朋友遊戲闖關嗨翻

2018年07月24日 16:48 中時 謝瓊雲

彰化縣地方稅務局為落實租稅教育向下紮根，讓小朋友從小認識租稅的意義，上午在七樓禮堂舉辦親子租稅夏令營活動，現場大小朋友近乎爆滿。（謝瓊雲攝）

現場有獎徵答和闖關遊戲，答對完成就有獎品可拿，人氣滿滿。（謝瓊雲攝）

現場有獎徵答和闖關遊戲，答對完成就有獎品可拿，人氣滿滿。（謝瓊雲攝）

親子租稅夏令營宣導活動24日上午在彰化縣地方稅務局七樓禮堂登場，彰化縣長魏明谷與會陪大、小朋友一起闖關，在輕鬆有趣的氛圍下，參加者透過租稅影片、教育講習、有獎徵答、闖關遊戲等方式了解守法納稅的重要性，現場洋溢歡笑聲。

魏明谷表示，稅務教育宣導，讓孩童了解政府的稅制、稅務公平等稅法；社福措施與政府各項運作，都需仰賴人民誠實納稅才能運作。現在全縣學童所享有的綠能午餐，就是推動綠能建設，投資廠商所繳交的印花稅挹注。

此外，校園種電也能增加租金收入，種種都是人民誠實納稅所帶來的各項福利。租稅公平不僅能提升政府施政品質，稅務夏令營也灌輸大家正確的稅務知識，如買東西時索取發票，公平納稅有助於推動政府各項建設及社會福利。

地方稅務局局長楊瑞美表示，暑假期間舉辦一系列宣導活動，日前辦理捐電子發票免費看電影就吸引滿滿的人潮，租稅夏令營除有摸彩獎品，現場還有捐發票兌換精美宣導品，完成闖關遊戲也有禮品，幫助大小朋友增長稅務知識。

(中時 )