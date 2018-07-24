東亞青運主辦權被取消 國民黨團要林佳龍亡羊補牢

2018年07月24日 17:09 中時 陳世宗

台中市議會民進黨團在今年5月10日，舉辦由紀政、蔡明憲發起的「2020東京奧運台灣正名公投提案＆連署行動」記者會。（陳世宗攝）

民進黨團總召李天生（左二）強烈譴責，並呼籲莫因政治力介入犧牲選手權益，踐踏台灣人民的努力。（陳世宗翻攝）

台中市議會國民黨團24日針對台中市被取消主辦明年東亞青運賽事權舉行記者會，黨團議員對被取消主辦權表示遺憾，也對民進黨團明知國際奧會不同意中華奧會變更名稱，卻仍蓄意舉辦正名記者會，以致影響東亞青奧主辦權表示譴責。民進黨團則強烈譴責並呼籲莫因政治力介入犧牲選手權益，踐踏台灣人民的努力。

李中說，2011年前市長胡志強組團前往中國天津、日本東京等地爭取舉辦東亞運動會，市議會則由他與黃馨慧、洪嘉鴻等議員共同前往以表示支持。期間分別拜會中國、日本、南韓、北韓、外蒙古、香港、澳門、關島等奧會主席，經過數年努力爭取；2014年台中市好不容易獲得2019第一屆東亞青運主辦權，這是台中也是台灣第一次獲得奧運層級的主辦權。

李中指出，台中以國際共識的「奧會模式」爭取到東亞青運主辦權，今年5月4日國際奧會執行委員會告知中華奧會決議「不予核准」中華奧會變更名稱；很遺憾的是，台中市議會民進黨團卻在5月10日舉辦一個由紀政、蔡明憲發起的「2020東京奧運台灣正名公投提案&連署行動」記者會。

李中表示，紀政女士也是台中東亞青運籌備委員會榮譽總顧問，國民黨團質疑這是台中被東亞青奧委員會取消主辦權的影響因素之一。過去努力爭取且積極準備賽事的辛苦與經費付諸一旦，這不但是台中的大事更是台灣的大事；國民黨團呼籲林佳龍市長趕緊亡羊補牢，以運動選手的出賽權益作為優先考量，積極展開補救行動，不要白白浪費數億元的納稅錢。

民進黨團總召李天生說，台中市政於2014年10月24日獲選為東亞青年運動會主辦城市，歷經兩任市長，建設場館及規劃賽事，至今已投入新台幣6億7672萬6000元，黨團對於市府3年多來的認真籌備過程非常肯定，EAOC也曾多次對賽會籌備情形表示肯定。

李天生抨擊說，如今卻基於對台灣民主社會的不了解，因民間發起正名公投表達多元聲音，就粗暴取消台中主辦權，此舉已踐踏全體台中市民及台灣人民的心血，也有違奧林匹克運動的初衷及運動家精神，民進黨團強烈呼籲莫因政治力介

入而犧牲選手的權益。

(中時 )