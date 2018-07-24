中市107學年增設4校國中藝術才能班 鼓勵適性發展

台中市107學年增設4校國中藝術才能班，藉此鼓勵學子可以適性發展。（陳世宗翻攝）

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中時

「以人為本、適性揚才！」台中市政府教育局鼓勵學生適性發展，去年配合中央修正高中以下學校藝術才能班設立標準、提高國中藝才班增設班級數上限，107學年度核定4校增設藝才班，包括向上、五權、爽文增設美術班，順天國中增設舞蹈班，今年9月開學將正式授課。

教育局長彭富源說，台中市配合教育部於106年6月修正高中以下學校藝才班設立標準，提高國中藝才班增設班級數上限。經由國中藝術才能班招生鑑定小組進行初審、到校實地訪視、複審等階段，核定4校分別增設藝術才能美術班及舞蹈班。

五權國中有全台最早設立的國中美術班，歷年報考該校美術班學生人數眾多，但錄取名額有限，增設第2班美術藝才班，提供更多學生學習機會。向上國中鄰近國立台灣美術館、審計新村、草悟道，學校持續推廣藝文類課程，從92年起開辦「向上藝廊」，讓學生作品充分展現。

爽文國中美術班提供鄰近大元國小美術班畢業生可就近入學，免除以往須通勤至市區就讀的往返時間，學校鼓勵將藝術教育融入生活，帶動整體人文素養及美感風氣；順天國中舞蹈班提供海線地區學子相關資源，培養專才。

教育局強調，基於藝才班教學形式多元及展演活動特殊性，市府已核定國中設置藝才班專責教師，並酌予每週教學時數減授8節課，專責辦理相關行政庶務工作；輔導學生多元發展，並推廣藝術涵養扎根。

(中時 )

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