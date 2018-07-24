奮戰到底、勇往直前！林為洲宣佈參選新竹縣長

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中時
楊佳穎

國民黨立委林為洲下午出面受訪，宣佈將參選新竹縣長「奮戰到底、勇往直前」。他表示，原本還希望最後一刻再做一次民調讓黨中央參考，以勝選為考量，又符合制度、回到初選機制，但經過這段時間可見黨中央毫無悔意，也沒有針對制度改變做任何解釋、前來對話，「我們認為完全沒有機會了」，將依照民意、把握機會，為自己生長的故鄉貢獻一己之力。

林為洲也說，國民黨原本事自己心中認定的從政最後一站、希望可以一起打拼的政治團體，過去在立法院擔任首席書記長，也與黨團成員密切合作、衝鋒陷陣、全力以赴，面臨這樣結果始料未及：雖然可能面臨被開除黨籍的處份，仍希望將來在立法院能繼續待在國民黨團，與所有成員一起奮戰，監督執政不力的民進黨。

林為洲進一步強調，之所以提出民調，就是因為去年10月訂定的初選辦法，只要無法協調，就要用民調決定，「不用民調，要用街頭訪問嗎？」改變遊戲規則的是黨中央，決策模式無法讓黨員接受，也無法說服台灣民眾，這樣的團隊對國民黨是傷害，應該早點下台。

至於與黨主席吳敦義是否還有溝通空間？林為洲直言「他們從來不會找我溝通」，從去年10月到現在，有次見主席是跟10為立委去「求見」，另外一次則是被黨團總召林德福、藍委陳雪生拉著去找吳，除此之外沒有任何溝通協調或勸退，「我的感覺是被逼退的」。

他也說，這段時間立法院停會，自己都在地方，沒有出國，也期待黨中央或許會來談，並對於被破壞的制度做某種修補及檢討，「不一定恢復提名我，但犧牲最少要有代價」，承諾以後不要再犯相同錯誤，不要讓另外一人受害，連這樣的訴求都沒獲得回應，令人無法接受。

媒體追問，未來是否會邀黨籍立委站台？林為洲則說，有很多藍委表達慰問、鼓勵及支持，而自己不會為難黨內同仁，他們可能也會面臨相關規定，但未來在立院還是常會跟大家共同討論政策、為監督執政黨打拼，所以機會很多，也會在選舉過程中轉變為重要競選訴求。

(中時 )

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