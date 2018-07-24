三義舊山線勝興火車站 古蹟消防演練難得一見

2018年07月24日 16:44 中時 陳慶居

正試運轉的Rail Bike經營團隊也參與演練，強化應變能力。（陳慶居攝）

苗栗縣三義鄉舊山線勝興火車站是鐵路最高點，也是縣定古蹟及熱門景點，更是全國唯一的鐵道自行車試運轉起點，平日遊客同樣絡繹不絕。然因百年勝興站為木造建築，聯外道路苗49線狹小，縣府文化觀光局24日舉行消防演練，強化防災意識及應變能力。

苗栗縣文觀局表示，近20年來國內古蹟及歷史建築重大火災統計顯示，重大火災造成原因包括用火不慎、電器起火、人為縱火及施工不慎等因素，國內平均每年燒毀1座文化古蹟。為確保當災害發生時，能有效保障遊客安全，降低勝興站及周遭環境損壞，邀集在地社團及鐵道自行車經營團隊參與演練，也是另類行銷。

文歡局與消防局指出，災害發生當下，救助方式通常有自救、共救及公救，自救為民眾當下立即反映進行保護措施；共救為鄰居社區互相幫助救護；最後通報政府單位進行公救。

參演人員防災編組共分為「緊急應變組」、「通報聯絡組」、「人員疏散組」及「車輛引導組」，藉實兵消防演練強化縣定古蹟的管理人、使用者及周遭居民緊急應變能力，期有效降低古蹟的損壞及傷亡。

在縣定古蹟實兵演練比較少見，尤其又在因Rail Bike熱門景點，加上逼真的演練，一度引起遊客虛驚，不過除凸顯縣府對古蹟防災、保全文化資產的重視外，也以另類方式行銷在地觀光。

文觀局表示，文化資產登錄後，除須依進度進行調查研究及修復工程後，更重要的是日常管理維護工作，文化資產保存法明文規定文化資產之所有人、管理人及使用人需善盡管理維護責任。依第23條規定，日常管理維護包括保養及定期維修，使用或再利用經營管理，及防盜、防災、保險、緊急應變計畫的擬訂。

管理維護計畫必須依據文化資產的類型與材質量身訂做，例如寺廟類型的文化資產必須加強對於火警致災因子、災害應變緊急疏散、電力設備等項目的巡察檢視，日式宿舍類型文化資產則必須加強木構件、白蟻、漏水等項目的檢視。

勝興車站防災演練以火災為演練主題，因勝興車站為百年以上的木造建築，且為苗栗縣內重要文化資產，為保全文化資產、降低災損，故以打水霧方式進行滅火。演練亦連結在地社團與RailBike營運廠商，對於文化資產的永續與勝興街區的觀光行銷大有助益。

(中時 )