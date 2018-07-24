關到老了！63歲男擁槍又販毒判刑178年多

楊男擁槍又販毒，。(示意圖/達志影像)

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關到老了！63歲楊姓男子才花300萬元購入海洛因磚及安非他命隔天就被捕，他未將全數毒品交出，還在交保後繼續販賣，事隔5個月又因擁搶賣毒遭查獲，彰化地方法院法官審酌他持有制式槍枝還有10多次販毒紀錄，24日合計判處有期徒刑178年4月，應執行25年。

判決指出，楊男從1993年起即因販賣毒品、妨害公務等罪多次進出監獄被關10多年，最後1次2013年8月假釋出獄後不思悔改，2015年6月3日更砸下300萬元重資向綽號「阿華」的男子買進2塊海洛因磚及安非他命，準備分裝轉賣賺一筆。

楊男進了300萬元的毒品還未開賣，6月4日就被彰化檢警查獲，但他只交出部分毒品，隨後便利用交保機會將未被查扣的毒品轉移到另兩處租屋處藏放，並繼續毒品的買賣。

這段期間，楊男分別以每包1000元至3000元不等的海洛因賣給曾姓、施姓男子等人，也曾無償提供給施男，全案2015年11月檢警再次查獲，並根據下游供詞清查出楊男的販毒紀錄，總計前後14個月楊男販毒達18次、販毒未遂1次、轉讓毒品4次。

楊男擁有制式槍枝及販賣毒品都是重罪，其中違反《槍砲彈藥刀械管制條例》就被判處9年6月，而18次販毒、1次未遂則更各獲判8年6月到9年不等，與4次轉讓毒品各判10月，合計遭判168年8月有期徒刑，最後法官量處應執行25年，如果必須「關好、關滿」，楊男就要到88歲才能出獄。

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(中時 )

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