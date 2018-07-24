梁云菲獻身「大戰30人」直言想任性

2018年07月24日 16:46 中時 尤嬿妮

梁云菲獻身讓30位藝術家大膽作畫。（量能娛樂提供）

「任性每一天」國際潮流藝術展將於8月18日起開展，梁云菲（Nana）化身為最佳主角「賣臉」，邀30位藝術家，任性地在她臉上、上半身大膽作畫，無視世俗框架放肆揮灑，被笑稱是「大戰30人」，她表示：「當中這30是有特別的意義，因為我想要任性的過30天，每個藝術家的風格都很鮮明，這也造就了這個展覽當中有趣的對比與一些巧妙關係。」

NANA從小受到被譽為白袍雕刻家的父親梁成福影響，爸爸一手手術刀、一手雕刻刀的耳濡目染，加上她就讀藝術大學及京劇科班生的薰陶，學習過書法與油畫而埋下藝術的種子，當年從舞者踏入螢光幕的綜藝領域成為「國光女神」，後來更跨足唱片領域成為女Rapper；這次與30位藝術家合作讓她深感榮幸，透露小時候曾拜託爸爸傳授技術卻遭拒絕，2年前她偷拿爸爸的雕刻刀創作，才打破限制慢慢接觸，今年更著手設計潮流公仔。

國際潮流藝術展中的每個藝術家都用NANA的經典姿勢做畫，問她最喜歡哪一款？NANA選擇「Blue流」這幅作品，「我非常喜歡，當我看到他的作品時，我彷彿被重新創造一次，滿足了我想在身上刺青穿一件衣服的願望」；下次想挑戰別的部位當畫布？她笑回「屁股吧！因為很翹啊！」她不排斥為藝術犧牲，樂意裸身為藝術創作，「對我來說是另外種挑戰」！

(中時 )