彰化醫院啟動「最友善病人轉診機制」

衛福部彰化醫院24日與基層診所簽署「雙向轉診合作意向書」，包括縣長魏明谷（前左四）與4名區域立委都到場做見證 。（鐘武達攝）

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彰化醫院院長謝文淮（中）、中華民國診所協會全國聯合會理事長廖慶龍（左）、彰化縣診所協會理事長蔡梓鑫共同簽署雙向轉診合作意向書。（鐘武達攝）

衛福部彰化醫院24日與彰南地區多家診所簽訂雙向轉診合作意向書並宣布啟動「最友善病人的轉診機制」，院長謝文淮表示，為幫病患量身打造的轉診做最妥適的準備，彰化醫院團隊近1個月深入了解合作診所的特色與設備，期使將來病患的轉診可以無縫接軌。

合作意向書是由謝文淮、中華民國診所協會全國聯合會理事長廖慶龍、彰化縣診所協會理事長蔡梓鑫共同簽署，彰化縣長魏明谷、國民黨縣長參選人立委王惠美與立委黃秀芳、洪宗熠、陳素月、埔心鄉長張乘瑜及40多名診所醫師都到場見證，大家也都肯定彰化醫院努力做到以病人為中心的轉診機制。

彰化醫院內科醫學部部長蔡旻叡說，為了幫轉診病人做最好的準備，彰化醫院必要了解病人轉診的診所情況，因此彰化醫院的醫師群特別逐一拜訪合作診所並做成紀錄，日後即可根據診所設備與專業判斷是否符合病患轉診的需求。

他表示，彰化醫院把合作診所的設備、醫師專業度都做成記錄，將陸續建立慢性肺阻塞、糖尿病與復建照護網，只要病人有意願，將就近安排到最合適的診所，由彰化醫院為後盾，也可隨時再回彰化醫院就診，提供最佳的雙向轉診服務。

謝文淮強調，讓病人在最近、最合適的診所繼續治療，這是初步打造完成最友善病人的轉診機制。另外，彰化醫院對轉診病人將給予優先掛號號次，費用也將減免，掛號費加部分負擔從320元降到180元，更重要的是，所有醫療資料都可在彰化醫院與合作診所間轉移，不用再重做檢查，很方便。

(中時 )

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