台中南屯知高橋改建完工　兼具交通改善、文化、防洪

2018年07月24日 17:16 中時 黃國峰

知高橋人行道地磚是穿山甲鱗片造型一片片連接起來，非常有特色。（黃國峰攝）

知高橋，橋名柱以穿山甲為景觀意象。（黃國峰攝）

中市南屯區「知高橋改建工程」，24日舉行通車祈福典禮，知高橋是4年來首座8線道的橋樑，對市區往返工業區的改善有很大幫助。（黃國峰攝）

中市南屯區「知高橋改建工程」，24日舉行通車祈福典禮，造型融入地方特色，橋上鋼骨結構為鷺鷥飛翔圖樣。（黃國峰攝）

中市南屯區「知高橋改建工程」，24日舉行通車祈福典禮，台中市長林佳龍（右4）、建設局長黃玉霖（右5）及地方議員、里長等到場參與。（黃國峰攝）

連接台中工業區與市區的「知高橋改建工程」，24日舉行通車祈福典禮。耗時3年多、耗資近5億元的知高橋全面通車將有助於改善國道一號高速公路、台74號快速道路、環中路等與工業區與市區的交通瓶頸，並兼具防洪功能。

台中市長林佳龍表示，知高橋屬於進出台中東西的要道，改建期間順利克服筏子溪跨溪挑戰，不僅讓交通大幅改善，也兼具防洪治水，尤其橋墩上融入穿山甲、白鷺鷥等在地文化意象，可說是一條具有特色且多功能的大橋。另外，迎接花博到來，知高橋水岸旁的空地也將進行綠美化，讓國人進出台中看到一片小花海，踴躍來參觀花博。

林佳龍也指出，未來全市交通改善，兼具治標與治本，將以台74號快速道路做為骨幹，連接國道1、3、4、6號等多條高速高路，預計4年內逐一完工，包括國道4號豐潭段、國道1號大雅交流道連接台74號快速道路、中科路跨越環中路進水湳轉運站，以及多條匝道。台中處於大建設中，難免造成交通不便，也請市民體諒，相信完工後，將帶給市民更便利的交通。

知高橋長222公尺、寬35米，造型融入地方特色，橋上鋼骨結構為鷺鷥飛翔圖樣，人行道護欄是麻芛圖樣，橋名柱以穿山甲為景觀意象，連人行道地磚也是穿山甲鱗片造型一片片連接起來，非常有特色。建設局長黃玉霖指出，知高橋也是4年來首座8線道的橋樑，對市區往返工業區的改善有很大幫助，橋面以100年防洪線來設計，也大幅減少橋墩數量，配合水量方向調整。

(中時 )