兒童陽光棒球夏令營開訓　草總到場為小隊員加油

2018年07月24日 17:16 中時 陳淑芬

兒童陽光棒球夏令營開幕，台中市棒球委員會主委張廖萬堅（中）、台灣幼兒棒球聯盟協會理事長謝長亨（右）及市議員參選人林德宇（左）等人到場關心。（陳淑芬攝）

兒童陽光棒球夏令營開幕，由中山國棒球隊擔任小教練，並以震撼的戰舞炒熱現場氣氛。（陳淑芬攝）

台中市棒球委員會舉辦「兒童陽光棒球夏令營」24日在萬壽棒球場開幕，棒球界暱稱「草總」的台灣幼兒棒球聯盟協會理事長謝長亨與會，並由連續兩年拿下世界次青少棒錦標賽冠軍的中市中山國棒球隊擔任小教練，上百名小球員欣喜又興奮，齊聲歡呼拋棒球帽熱情開訓。

為期4天的兒童陽光棒球夏令營今年邁入12年，招收7歲至13歲學童，120個名額年年報名爆滿，台灣幼兒棒球聯盟協會與台中市棒球委員會今年並將合作推動棒球向下紮根計畫，推廣4歲到7歲幼兒棒球活動，於8月12日在大仁國小登場，並規劃籌組台中市第一個幼兒棒球隊。

夏令營由連續於2014年及2015年在美國拿下世界次青少棒錦標賽（LLB）冠軍的中山國棒球隊以震撼的戰舞炒熱現場氣氛，台中市棒球委員會主委、立委張廖萬堅、台中市府運動局長王慶堂、台灣幼兒棒球聯盟協會理事長謝長亨、市議員江肇國及市議員參選人林德宇等人到場關心。

張廖萬堅表示，兒童陽光棒球夏令營越來越受歡迎，今年一早6時就有家長到場排隊卡位，不僅當場額滿，還有近百位孩童等待候補，值得注意的是打棒球不只是男孩的專屬運動，近幾年都有不少女學童參加。此外，今年還提供部分名額讓弱勢學童免費參與體驗進球場、打棒球的樂趣。

謝長亨指出，棒球要向下紮根，幼童打棒球不一定在增加球技，更重要的是親子共同參與，到棒球場一起認識及參與棒球運動。

(中時 )