三環三線還是虛線？新北市府：至今年底將可達到56.8％

2018年07月24日 17:14 中時 葉書宏

針對捷運三環三線，民進黨新北市長參選人蘇貞昌與新北市政府隔空交火；萬大線地盤處理鑽孔作業。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（24日）舉辦政策主軸發表會，他痛批，「三環三線到現在還是虛線，沒有一條實現。」新北市政府回擊，只有心虛的人，才會睜眼說瞎話，看不到眼前的事實。

新北市政府捷運工程局表示，新北市捷運工程局表示，三環三線至今年底將可達到56.8％，其中淡海輕軌一期通車，環狀線一期完工，其餘2021年安坑輕軌、2022年淡海輕軌二期、2023年三鶯線等，也將陸續完工通車，全數完工後，全市捷運路線可達144.4公里、126座車站，將有20個捷運交會站，串聯起「城市新軸線」，邁向不同的新北市。

工程期間，工作同仁的辛勞，民眾的體諒，都是三環三線不可或缺的一部分，不容任何人刻意污衊，只因個人選舉利害，視而不見，睜眼說瞎話，自己心虛，才會認為擺在眼前的，是虛線。

捷運工程局表示，捷運工程圍籬設置係考量維持車道順暢與維護行人用路安全，偶因路幅有限而實施分階段圍籬管制措施，雖因連續壁施工必要使部分圍籬緊鄰周邊店住家，但皆有配合留設人行通道供民眾通行使用。

另施工期間確有造成車道縮減致行車速度降低而影響交通，捷運環狀線景平路施工經查證重大交通事故並無因捷運施工而增加的情形，且道路中央施工圍籬將於8月以前全數拆除為降低施工期間對道路交通的影響，新北市政府捷運工程局亦要求施工單位確實依交通局核定交通維持計畫嚴格執行，以求對交通、環境及民眾的生活衝擊降至最低，且施工期間造成周邊店住家進出不便，依相關規定之補償，也辦理店住家營業稅及房屋稅減徵事宜。

捷運工程局表示，捷運三環三線為新北市重大交通建設，本局將持續督促施工單位加速辦理進度並加強工地安全衛生，縮短對民眾影響，加速建設並如期如質完工通車，也歡迎各界協助我們加速建設，惟施工期間之陣痛期仍請沿線的市民多加體諒及支持。

(中時 )