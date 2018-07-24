華南銀行220億專案貸款 響應中市推動太陽光電

2018年07月24日 17:14 中時 盧金足

台中市長林佳龍24日與華南銀行董事長吳當傑簽署合作備忘錄時表示，市府鼓勵企業將加熱設備改用天然氣，然而轉換需要成本，這筆專案貸款猶如「及時雨」，協助加速更新，也有利於改善空汙，呼籲各界多加運用。

台中市致力推動低碳城市，華南銀行為響應綠能科技產業，提供220億元專案資金，協助台中市在地公司以優惠貸款購(建)置太陽能發電設備及升級企業加熱設備

市府經發局今天舉辦「華南銀行綠能產業暨企業加熱設備升級專案貸款合作意向書」簽署儀式，林市長在經發局長呂曜志的陪同下出席，華南銀行董事長吳當傑也與會，雙方共同簽署宣示推動低碳城市的決心；包括華南銀行副董事長林知延、財團法人中小企業信用保證基金副總經理杜青蓮以及華南銀行各分行代表等人均到場見證。

林佳龍說，台中市日照條件良好、還有台中港及海線地區等地理資源，適合發展太陽光電與離岸風力發電，中央也致力推動綠能發展，並鼓勵從公家機關做起，市府在市管公有廳舍屋頂設置太陽光電發電系統，有效利用原有閒置空間。

台中市也首創提供補助，協助企業升級加熱設備、轉換鍋爐燃料，如今再搭配綠能產業暨企業加熱設備升級專案貸款，相信將可帶動民間共同促進綠能發展。

林佳龍指出，市府全面推動綠能發展也有助於改善空汙，台中市空汙來源中的固定汙染源，其中約有一半是來自台中火力發電廠，另一半來自鍋爐以燃燒重油為主的工廠，現在推動燃料改為天然氣，市府提供補助，也規畫退場機制，運用雙管齊下策略全面改善空汙。

使用天然氣需要透過管線，可減低其所產生的汙染，相對上也更加安全與兼具效率，市府積極推動能源轉換及改善空汙

，搭配專案貸款的投入，呼籲各界善加使用。

林佳龍也感謝感謝華南銀行與中小信保基金善盡企業社會責任，以綠能產業200億元及企業加熱設備升級20億元，提供專案貸款，為發展綠能與低碳城市共盡心力。

吳當傑表示，台中市是台灣精密機械工業的重鎮，區內有眾多精密機械廠商，近年市府善用良好日照條件，積極往工業區發展太陽光電，至今成果豐碩，全台最大的屋頂型太陽能電廠就位在中科園區；華南銀行提供專案貸款，協助台中市發展太陽光電，一同響應政府綠能科技產業政策。

華南銀行表示，推出「企業加熱設備升級專案貸款」，協助當地公司取得升級加熱設備的優惠資金，增加業者汰換鍋爐意願，帶動在地工商永續經營，具全國性指標與示範意義。

經發局長呂曜志指出，行政院期望2025年達到非核家園目標

，規畫2017年至2025年預計太陽光電設置量達20GW、風力發電設置量達4.2GW。台中市依《台中市發展低碳城市自治條例》，要求用電大戶自公告日起3年內完成裝設契約容量10%以上的太陽光電、風力發電及其他綠能設備，促進再生能源推動。

而為改善台中市的空氣品質，市府已於2015年9月9日訂定「台中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」，並自2015年9月15日起受理補助，2017年修改補助辦法，將補助金額上限從30萬提高至50萬，並放寬補助規定提高企業申請意願，2017年補助撥款總計1100萬元，2018年加碼編列經費至3000萬元。這次華南銀行提供的貸款專案，將更有助於業者減輕資金壓力，提高汰換鍋爐誘因。

呂曜志指出，2017年修改補助辦法提高補助金額，迄今已有112家企業完成汰換，撥付補助款約3500萬元，今年截至目前已核准補助24家企業，核定金額超過1000萬元，後續將持續擴大預算編列，推動老舊鍋爐汰換，全面改善空汙問題。

為響應2025年非核家園，市府鼓勵民間設置太陽光電發電系統，今年編列570萬元經費，針對家戶設置太陽能板每瓩補助1萬8000元，每案補助上限最高為30萬元，歡迎設置自用型太陽光電發電系統者踴躍申請，未來也將視推動成效再加碼。

(中時 )