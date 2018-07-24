推動「看不見的工程」　基市府爭取3億改善下水道

基隆市長林右昌24日前往社寮橋頭與北寧路口，視察雨水下水道工程，並指出工務處已爭取超過3億元經費，推動這些「看不見的工程」，以解決淹水問題。（基隆市政府提供）

友善列印
中時
基隆市長林右昌24日前往社寮橋頭與北寧路口，視察雨水下水道工程，並指出工務處已爭取超過3億元經費，推動這些「看不見的工程」，以解決淹水問題。（基隆市政府提供）

前陣子颱風警報頻傳，各縣市都上緊發條，為防颱預做準備，基隆市長林右昌24日前往社寮橋頭與北寧路口，視察雨水下水道工程，並表示工務處近年來已爭取超過3億元經費，推動這些「看不見的工程」，以解決淹水問題，讓市民的生命財產安全更有保障。

林右昌表示，基隆市過去有許多容易淹水的低窪地區，市府推出治標治本的做法，例如位於北寧路社寮橋的雨水下水道工程，市府爭取經費設置寬、高各2公尺的箱涵，完工以後大幅提升排水斷面，徹底解決周邊地區淹水問題。

「一般人看不見，也不了解市府的努力！」林右昌說，因為這些建設都在地下，因此他特別來視察竣工的箱涵，要讓民眾了解，市府不只是做大家看得到的建設，也很努力推動大家看不到的基礎建設。

林右昌說，現在完工的箱涵，比原本只有50公分的排水斷面提升數倍，讓整個區域淹水的問題都解決，一旦碰到急降雨或淹水的時候，就能夠保全大家的生命財產安全。

他指出，市府自2015年開始，便積極向中央爭取基隆市轄內易淹水地區改善工程經費，經內政部營建署核定，包括「流域綜合治理計畫–雨水下水道」，改善地區包括中正區北寧路31巷、中山區復興路212巷、信義區深澳坑路、中山區復興路及安樂區西定河沿線、暖暖區八堵火車站八堵路沿線區域；總工程經費計2億3088萬元。

工務處表示，市府也向內政部營建署爭取「前瞻基礎建設計畫–雨水下水道」，將針對信義區義六路周邊、中正區正榮街區域進行改善，總工程經費計8700萬元；2項雨水下水道改善計畫，共計爭取3億1788萬元經費。

(中時 )

華南銀行220億專案貸款 響應中… 生病的體悟 生命的禮物，把健康…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。