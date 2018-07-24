推動「看不見的工程」　基市府爭取3億改善下水道

2018年07月24日 17:14 中時 張穎齊

基隆市長林右昌24日前往社寮橋頭與北寧路口，視察雨水下水道工程，並指出工務處已爭取超過3億元經費，推動這些「看不見的工程」，以解決淹水問題。（基隆市政府提供）

前陣子颱風警報頻傳，各縣市都上緊發條，為防颱預做準備，基隆市長林右昌24日前往社寮橋頭與北寧路口，視察雨水下水道工程，並表示工務處近年來已爭取超過3億元經費，推動這些「看不見的工程」，以解決淹水問題，讓市民的生命財產安全更有保障。

林右昌表示，基隆市過去有許多容易淹水的低窪地區，市府推出治標治本的做法，例如位於北寧路社寮橋的雨水下水道工程，市府爭取經費設置寬、高各2公尺的箱涵，完工以後大幅提升排水斷面，徹底解決周邊地區淹水問題。

「一般人看不見，也不了解市府的努力！」林右昌說，因為這些建設都在地下，因此他特別來視察竣工的箱涵，要讓民眾了解，市府不只是做大家看得到的建設，也很努力推動大家看不到的基礎建設。

林右昌說，現在完工的箱涵，比原本只有50公分的排水斷面提升數倍，讓整個區域淹水的問題都解決，一旦碰到急降雨或淹水的時候，就能夠保全大家的生命財產安全。

他指出，市府自2015年開始，便積極向中央爭取基隆市轄內易淹水地區改善工程經費，經內政部營建署核定，包括「流域綜合治理計畫–雨水下水道」，改善地區包括中正區北寧路31巷、中山區復興路212巷、信義區深澳坑路、中山區復興路及安樂區西定河沿線、暖暖區八堵火車站八堵路沿線區域；總工程經費計2億3088萬元。

工務處表示，市府也向內政部營建署爭取「前瞻基礎建設計畫–雨水下水道」，將針對信義區義六路周邊、中正區正榮街區域進行改善，總工程經費計8700萬元；2項雨水下水道改善計畫，共計爭取3億1788萬元經費。

(中時 )