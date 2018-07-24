生病的體悟 生命的禮物，把健康吃回來

源鮮智慧農場的五星級食材。 (圖/桃園自在遊 提供，下同)

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中時電子報
綜合報導

挑戰世界農業最嚴苛標準的i-Farming規格，打造源鮮智慧農場的五星級食材。蔡文清董事長恢復健康後，發心從事重症關懷，然而於市場上找尋健康的真食物不易。故自2009年起，投入大量資金、技術，以傳統農法為知識之本，現代生物科技、數據統計分析為用，建立起完整蔬果植物的生長参數大數據庫，以高貴的食材，不貴的價格，讓即使身體有些狀況的朋友，都能安心享用。

源鮮智慧農場董事長蔡文清。

創辦人蔡文清董事長出身貧農，白手起家，在科技業交出漂亮的成績單，卻在事業高峰時，被醫生宣判肝臟已佈滿腫瘤，換肝，是唯一延續生命的可能。等待換肝的期間，認識了自然療法。了解到，原來生病不是看醫生吃藥這麼簡單。尊重這個身體，傾聽它發出的訊息，吃正確的食物，給予正確的作息與鍛鍊、保持身心靈層次的平衡，這就是善待它並維持健康狀態的最佳處方。

源鮮智慧農場業務經理用心為遊客導覽。

智慧・源自於尊重

尊重生命體的本有、認識本源，啟動自癒力，才是找回平衡與健康的答案。在源鮮智慧農場使用最純淨、最適性的光、水、空氣和風，伴隨著悠揚的輕音樂，尊重各有機體蔬果植物的本性，引導而非改造，讓蔬果綻放原生最佳的生長表現。而來到園區的旅客都能透過專業導覽了解到如何透過「吃」更尊重自己的身體。

許多重症病患都會來到源鮮智慧農場，為的就是求治癒的藥方，而真正參觀後就會了解，其實所謂最有效的「藥單」，就是慎選入口的食物，好好尊重自己的身體。

部落客塔塔懷特也在園區參觀。

源鮮智慧農場餐廳的健康佳餚。

桃園自在遊與源鮮智慧農場相關遊程，歡迎報名

(中時電子報)

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