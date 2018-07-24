李昂小姐欲出嫁？ 古宅紅眠床贈興大收藏展示

2018年07月24日 17:16 中時 謝瓊雲

坐在復古三輪車上，一身喜氣大紅洋裝的作家李昂一臉幸福、喜孜孜模樣，彷彿真的要被彰化縣文化局嫁出去了。（謝瓊雲攝）

三輪車後方的出嫁隊伍還跟著花轎、嫁妝。（謝瓊雲攝）

李昂父親精心設計親手打造的紅眠床，是這次活動主角，也是「李昂小姐要出嫁」的嫁妝。（謝瓊雲攝）

三輪車後方的出嫁隊伍還跟著花轎、嫁妝，浩浩蕩蕩好不熱鬧。（謝瓊雲攝）

作家李昂要出嫁了？24日上午她一身喜氣洋洋的大紅花布洋裝，坐上復古三輪車，後面還有出嫁隊伍，原來是她要將老家一張古董紅眠床，捐贈中興大學收藏，文化局長陳文彬特別穿上唐裝，以鹿港傳統嫁女兒禮俗、辦理捐贈儀式，讓李昂忍不住喜孜孜說「好想嫁一次！」

在鹿港知名北管樂團玉琴軒伴奏聲中，一路敲鑼打鼓、熱鬧踩街，三輪車後方還有花轎、一擔擔的嫁妝，珍貴的紅眠床也被專業木匠師拆卸裝箱，浩浩蕩蕩抵達作為「新娘房」的永樂酒店。

會場準備紅圓仔桂圓湯、冬瓜糖等婚禮點心，永樂酒店董事長林益邦、小鎮資產管理有限公司執行長許書基、興大人文與社會科學研究中心主任陳淑卿、燈籠大師吳怡德、細木作工藝師吳江浚等人都到場觀禮，在歡樂喜悅的氣氛中，以另類婚嫁古禮舉行捐贈儀式。

本名施淑端的李昂，老家就在鹿港杉行街，是早年知名的福州杉買賣市集，原本是木匠的父親也因此致富，親手打造這張紅眠床，她和姊姊們施淑、施叔青，都在這張床上出生，意義重大。

李昂說，這張床由父親精心設計，結合日據大正時代與中華文化新、舊藝術風格，床下珠寶抽屜櫃拉開會有樂音，後方櫃子更是玩捉迷藏的專屬秘密基地，滿滿童年回憶。

陳文彬說，抱著嫁女兒的心情，把李昂老師象徵性嫁出去，希望用文化當嫁妝，讓更多人透過她的文學認識鹿港、彰化，未來這張床將在中興大學「異想世界：李昂文藏館」，預計秋天正式開幕。

(中時 )