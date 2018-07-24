2018地景藝術節9月開跑 職人帶你一日遊

2018年07月24日 17:21 中時電子報 綜合報導

2018桃園地景藝術節於楊梅區的富岡舉辦，公共藝術分別在5個區域展示，分別是鐵道藝廊區、入口及街道區、伯公岡老街、公園綠地、陂塘。由桃園市政府規劃的《職人帶路。地景藝術節之富岡藝術道》一日遊，將由職人帶領遊客藉由藝術與環境的融合，認識當地歷史的發展與在地的景觀特色。

富岡火車站兩側倉庫的公共藝術，共有30個畫面/桃園自在遊網站提供

此次遊程將欣賞到富岡火車站兩側倉庫的公共藝術，由藝術家於農會倉庫、台鐵倉庫等建築立面以裝置方式彩繪作品，內容從富岡生態、農業風情、地方景物、美食、人文故事等一共30個畫面，讓民眾認識富岡故事，也讓居民看見過往痕跡；再來就是位於入口處的意象裝置藝術，以垂直綠化、鐵道眺景、帶狀休憩綠地、公共藝術營造小鎮入口節點意象。以及位於三連陂出自許宗傑的《粼粼波光、翩翩白影》，以高度超過800公分的白鷺鷥大型公共藝術呈現，呼應在地自然生態。

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(中時電子報)