2018地景藝術節9月開跑 職人帶你一日遊

高度超過800公分的白鷺鷥大型公共藝術呼應在地自然生態/桃園自在遊網站提供

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中時電子報
綜合報導

2018桃園地景藝術節於楊梅區的富岡舉辦，公共藝術分別在5個區域展示，分別是鐵道藝廊區、入口及街道區、伯公岡老街、公園綠地、陂塘。由桃園市政府規劃的《職人帶路。地景藝術節之富岡藝術道》一日遊，將由職人帶領遊客藉由藝術與環境的融合，認識當地歷史的發展與在地的景觀特色。

富岡火車站兩側倉庫的公共藝術，共有30個畫面/桃園自在遊網站提供

此次遊程將欣賞到富岡火車站兩側倉庫的公共藝術，由藝術家於農會倉庫、台鐵倉庫等建築立面以裝置方式彩繪作品，內容從富岡生態、農業風情、地方景物、美食、人文故事等一共30個畫面，讓民眾認識富岡故事，也讓居民看見過往痕跡；再來就是位於入口處的意象裝置藝術，以垂直綠化、鐵道眺景、帶狀休憩綠地、公共藝術營造小鎮入口節點意象。以及位於三連陂出自許宗傑的《粼粼波光、翩翩白影》，以高度超過800公分的白鷺鷥大型公共藝術呈現，呼應在地自然生態。

不曉得地景藝術節該怎麼逛嗎？廣大的腹地有可能會迷路，不妨跟著職人的腳步一探究竟！「桃園自在遊」是一個針對當季節慶、在地活動等超過3個主題的旅遊網站，只需要一個按鍵即可報名成功，安排的景點跟餐廳都極具特色、適合男女老少，對於生活繁忙的現代人來說可是一大福音。再也不要抱怨桃園難玩了，豐富的桃園行程都在「桃園自在遊」網站找的到！

(中時電子報)

《職人帶路。地景藝術節之富岡藝術道》報名
桃園自在遊報名網站

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