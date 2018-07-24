【影】體育署補助一毛不少 全力協助復辦東亞青運

2018年07月24日 17:35 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2019年台中東亞青年運動會，今天在東亞奧林匹克委員會臨時理事會中，被投票決議停辦，讓承辦的台中市政府相當震撼，教育部體育署副署長林哲宏透露，已經確定會撥給台中市政府的補助，一毛都不會少，行政院長賴清德也已經指示體育署全力協助台中市政府跟中華奧會，依照程序申復。

林哲宏表示，上周得知今天東亞奧林匹克委員要開臨時理事會，體育署對於停辦結果自然是不滿意，接下來會成立管道，行政院長賴清德也指示體育署，全力協助台中市政府跟中華奧會，依照程序來申覆，奧會是理事之一，會透過他了解內部程序，因為才第一屆，內部章程規範還沒那麼明確，我們會盡全力協助。

被問到2014年確定由台中市主辦首屆東亞青年運動會之後，開過幾次賽事籌備會議，林哲宏表示大約4、5次，但自從去年7月之後，就遲遲沒有下一次籌備會，「照規定，籌備會要三個月開一次，但從去年7月後也沒有開理事會，期間中華奧會、台中市政府積極去溝通是否要趕快開，畢竟明年賽事就要來了，籌備動作不能停止，硬體設施、軟體設施及行政作業，應該要趕快定案才能繼續執行下去。」

林哲宏並說，上週知道要EAOC開臨時理事會，只是不知道會中會有什麼決策，今天開了才知道，可能就是有三個結論，第一個是繼續好好辦，第二個就是延期，第三個就是停辦大概就是這樣的結果。

儘管目前是停辦的壞消息，林哲宏承諾體育署已經提供的補助不會少，「據悉東亞青運目前投注快6億多經費在軟硬體設施等，體育署是補助40%，就算停辦，還是會協助，補助一毛都不會少，畢竟用在硬體設施、場館修繕，那個已經投入下去，不可能叫他們拆回來嘛！」

(中時電子報)