虎頭埤推父親節優惠套餐 入園加乘船體驗只要4000元

2018年07月24日 17:43 中時 李其樺

下個月父親節即將到來，台南虎頭埤風景區24日推出10人份的父親節優惠套餐，不僅採用在地食材和時令蔬果，且包含入園門票和乘船體驗價只要4000元，民眾可以帶家人來虎頭埤欣賞湖光山色，給爸爸最棒的父親節禮物！（李其樺攝）

下個月父親節即將到來，台南虎頭埤風景區24日推出10人份的父親節優惠套餐，不僅採用在地食材和時令蔬果，且包含入園門票和乘船體驗價只要4000元，民眾可以帶家人來虎頭埤欣賞湖光山色，給爸爸最棒的父親節禮物！（李其樺攝）

下個月父親節即將到來，台南虎頭埤風景區24日推出10人份的父親節優惠套餐，不僅採用在地食材和時令蔬果，且包含入園門票和乘船體驗價只要4000元，民眾可以帶家人來虎頭埤欣賞湖光山色，給爸爸最棒的父親節禮物！

虎頭埤風景區管理處主任鄭道立表示，虎頭埤活動中心今年首度推出「撩爸爸合菜」父親節優惠套餐，有夏令鮮筍沙拉、破布子蒸鮮魚、芒果蝦球、金線蓮養生雞湯或椰子養生雞湯、銀羅燒圓蹄、佛跳牆、五色時蔬、XO干貝醬高麗菜、甜點和時令鮮果盤，包含7菜1湯和甜點、水果，採用當季愛文芒果和左鎮破布子入菜，菜色新鮮美味，保證不會輸給坊間餐廳。

鄭道立表示，今年7月29日至8月12日期間，不含假日3天前預定每桌4000元的「撩爸爸合菜」，即附贈價值2000元的優惠方案，包含用餐當日每桌10人3車免費入園、10人乘船體驗券，另贈滑水道免費兌換券3張、烤肉清潔費免費兌換券1張、露營免費兌換券1張及虎頭埤撩爸爸明信片1張。

鄭道立說，虎頭埤風景區活動中心餐廳、烤肉區、露營場設備齊全，是一個風景怡人適合全家出遊的好地方，用完餐後可搭乘太陽能接駁船一起迎著風享受美好時光，也可以一家大小騎乘單車、湖畔釣魚、草地上休憩等休閒活動。

(中時 )