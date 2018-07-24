颱風連日生成 太平洋高壓被往北擠 日本出現40°C高溫

2018年07月24日 17:41 中時 李宜秦

近日亞洲氣溫酷熱，昨日日本東京甚至出現40度高溫。氣象專家吳德榮說，由於最近颱風頻頻生成，導致颶風、低壓籠罩，太平洋高壓被推到北邊，因此日本才會受到太平洋高壓影響，且天氣形態變化很慢，造成連日高溫酷暑，他表示若颱風「雲雀」生成後，可能會走往日本，如此一來日本氣溫也將下降。

對於最近亞洲的高溫，吳德榮指出是與天氣型態有關，因近日颱風接連生成，將太平洋高壓推至北邊，高壓不僅影響緯度低的台灣，連高緯度的日本也酷熱難耐，而高壓的底層空氣是從亞洲大陸來的熱帶氣團組成，空氣乾燥炎熱，當高壓推到日本、韓國後，才會出現40度的高溫。

不過目前天氣型態已有在慢慢變化，吳德榮說例如日本今天就沒有昨天來的熱，加上若颱風「雲雀」生成，可能走向日本、影響該地天氣，如果日本能迎來雨勢，氣溫就會下降。

中央氣象局長期預報科專員李明營表示，高溫除與全球暖化有關，也和「遙相關」現象有關，遙相關是指天氣會受到遠方的天氣型態所影響，以日本為例，高溫可能是受到赤道、南美、美國西岸等地的海溫影響；另外台灣附近不斷生成颱風、熱帶低壓，對流旺盛，也導致日本天氣相對乾燥、炎熱。

李明營以煮開水為例，他說煮開水時會有上升跟下沉的水流，天氣型態亦是如此，由於台灣附近最近多上升氣流，日本就成了上升氣流的下沉區，因此才會迎來熱浪，且若不下雨的話，溫度更無法下降。他坦言高溫的真正原因仍無法斷定，因為極端氣候通常都是一連串的巧合造成。

氣象預報專員陳伊秀說明，由氣象局官網的地面天氣圖可以看到，目前日本上空籠罩著1至2個太平洋高壓，因此天氣穩定、水氣少、溫度高，她表示今年太平洋高壓較北邊，對日本的影響相對較大，日本天氣因此晴朗、炎熱。

(中時 )