香港女導演酒店險遭姦 兇手抓到了！27歲機師長這樣

2018年07月24日 17:30 中時電子報 吳玫穎

嫌犯真相曝光。(取自微博)

海口公安局已拘捕嫌犯歸案。(取自微博)

曾與李連杰合作的香港女導演林淑貞，昨日突然發出聲明，驚爆上週在大陸海口拍攝明道、鄭嘉穎主演網劇《套路》時，於酒店熟睡時險遭只穿一條黑色內褲的陌生男子摸胸、強姦得逞，又指兇手疑似是海航受訓白姓機師。消息經過一夜發酵，海口公安局今(24日)中午也透過微博公告，指嫌犯27歲白姓海航員工已被警方刑事拘留。

林淑貞回憶自己險遭強姦過程，指在酒店熟睡時，突然有一位只穿黑色內褲的陌生男子壓上來，讓她驚醒、奮力抵抗才不被得逞，並在酒店員工協助下報警，甚至還疑似出現公安吃案的狀況，「這時海航白某的領導來了公安局，力勸我不要告他，說栽培一個飛機師成本很高，突然公安說我也打了白某，如果我堅持立案告他，他們也會同時告我襲擊罪。」

由於兩次至公安局，仍無法立案，逼得林淑貞只好上網發聲討公道。果然海口公安局官方微博今日中午就發出聲明，指嫌犯白某(男，27歲，河北人，海航員工)已被警方刑事拘留。針對網傳民警執法辦案不當問題，警方紀檢督察部門已介入調查，效率之高不禁讓網友感嘆「果然報微博比報警有用」。

另外，更有網友起底嫌犯的照片，據林淑貞說法，該男子是從隔壁18樓房間爬陽台過來，事後自稱是酒後犯罪糊塗了。

(中時電子報)