《中時晚間快報》陸施壓府譴責 東亞青運主辦權遭拔

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綜合報導

◎陸施壓府譴責 東亞青運主辦權遭拔

中國施壓東亞奧林匹克委員會（EACO）取消由我國臺中市主辦之2019東亞青年運動會，總統府今天發表聲明，強調這是公然並且手段粗暴地以政治干預體育，對於中國非理性的國際行為，以及東亞奧林匹克委員會(EAOC)的錯誤決定，我國表示強烈遺憾，並對中國的粗暴行徑給予嚴厲譴責。

◎東亞青運停辦 要求東奧正名為主因

中華奧會24日下午2點舉行記者會，副主席蔡賜爵宣布，東亞奧林匹克委員會（EAOC）上午召開臨時理事會，表決並通過停辦2019年首屆台中東亞青年運動會，是否延期或易地則未討論。EAOC的理由是台灣內部最近推動的2020東奧正名公投運動（由中華台北改為台灣），會讓明年的東亞青運產生不確定性，因此決議停辦比賽。

◎美國防授權法案協商完成 強化台防衛力

美國參議院與眾議院23日就2019財年「國防授權法案」（NDAA）達成協商，根據兩院軍委會公布的摘要，美國國會指示，全面針對強化台灣防衛能力評估，並支持擴大聯合訓練，對外軍售與高階層級軍事交流。

◎梁云菲裸身成畫布 獻身潮流藝術

「任性每一天」國際潮流藝術展將於8月18日起開展，梁云菲（Nana）化身為最佳主角「賣臉」，邀30位藝術家，任性地在她臉上、上半身大膽作畫，無視世俗框架放肆揮灑，被笑稱是「大戰30人」，她表示：「當中這30是有特別的意義，因為我想要任性的過30天，每個藝術家的風格都很鮮明，這也造就了這個展覽當中有趣的對比與一些巧妙關係。」

(中時電子報)

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