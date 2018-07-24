日本狠婦勒死老公水泥封屍 子女懵然不知伴屍逾4個月

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日本本州東南沿海茨城縣，近日揭發聳人聽聞的水泥藏屍案。44歲婦人氏家美穗涉嫌殺害比她小11歲的丈夫，用水泥將屍體封住，放在家中衣櫃。此後她3名年幼子女伴屍生活逾4個月。她通報丈夫失蹤和提交離婚申請後引起警方懷疑，終於令命案曝光。

茨城縣警方21日公布，該縣霞浦市稻吉東6號的一所民宅內，發現一具性別不明的屍體。警方表示，死者預料是33歲的男性屋主氏家昇。調查相關人士透露，遺體被封入水泥，藏在屋內衣櫃中。警方18日逮捕氏家昇的妻子、44歲婦人氏家美穗。

氏家美穗涉嫌勒死丈夫，以水泥密封屍體藏在衣櫃。她12歲的女兒以及一對4歲的雙胞胎兒子在不知情的情況下，與屍體同住一室超過4個月，令人毛骨悚然。

氏家美穗常在臉書貼文，營造家庭幸福美滿的樣貌。不過小她11歲的丈夫，2月中旬起突然下落不明。但她一直到3月9日才向警方通報失蹤，還在3月28日到市公所提出離婚申請，而文件上竟有丈夫的簽名。因為文件手寫的部分引起警方懷疑，認為她涉嫌偽造文書，於是展開調查。

警方本月18日至氏家住宅登門調查，沒想到氏家美穗不僅自爆衣櫃內有屍體，還承認勒死丈夫。警方在衣櫃裡找到一個袋子，內有可疑的水泥塊，20日確認屍體。藏屍的房間則置有除臭劑。

經司法解剖發現，屍體沒有明顯外傷，死亡原因暫不明朗。儘管氏家美穗坦承犯下罪行，但警方表示，水泥內的屍體仍待進一步化驗，才能確定身分，案情也仍有待進一步調查釐清。

由於氏家昇從2月中旬起就沒去公司上班，警方懷疑當時他已經被妻子殺害。日媒報導，氏家昇曾經在上班時被發現頭部帶傷，被懷疑長期遭受家暴。友人也爆料氏家美穗對丈夫講話很不客氣，「她會當著雙胞胎兒子的面對老公說，『喂！你在搞什麼』，口吻就像是太妹」。

(中時 )

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