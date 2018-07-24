反擊謝和弦撕票！陳昇酸「睪酮素很旺」

2018年07月24日 17:50 中時 尤嬿妮

陳昇今辦發片記者會。（粘耿豪攝）

陳昇24日舉辦新專輯《華人公寓》發片記者會，對於謝和弦之前在網路開砲，不僅撕毀陳昇的演唱會門票，還發文暗諷他「不陪喝酒就砍人工作，都忘了自己為什麼被打」！陳昇今受訪首度原誤會真相，反嗆謝：「乾脆說要跟我上床或吸毒才有工作？比較刺激！」向來快人快語的陳昇酸謝「不看書」才遭旁人利用。

陳昇表示，他年初本打算找8位弦樂手合作跨年演出，因預算不夠只能請4位，其中有些人找謝和弦訴苦、扭曲陳昇原意，謝才跳出來抱不平；謝和弦發文一週後陳昇才知道遭嗆，昨直言：「女孩跑去跟他聊，（謝）睪酮素很旺的就想來喬事情，但又沒管道找到我，所以就用網路來講。」想解開彼此誤會嗎？陳昇表示：「他不是我直屬長官或親屬。」

此外，謝和弦當時還貼出一張陳昇背影的照片，發文：「給你老人家留點面子走，記得以後別欺負小朋友。」照片中的白板提早曝光陳昇新專輯的曲目；追問陳昇發片前是否擔心新曲「早洩」？他大器回應：「這個問題讓我發笑！歌再寫就好，不怕。」

除了新專輯，陳昇的「華人公寓」巡迴演唱會將於8月18日從高雄起跑，平日常騎單車鍛鍊體力的他，計畫到東部開唱時，要和朋友從花蓮一路騎車到台東，欣賞風景療慰心靈，陳昇笑說：「這就是免費的毒品！」

(中時 )