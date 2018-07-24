2018北橫探險節「拉拉山高空彈跳」 挑戰極速快感

(桃園市觀光旅遊局)

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中時電子報
綜合報導

北橫探險節最受歡迎的溯溪及高空彈跳活動終於於今(7/21)日正式登場，分別於小烏來的宇內溪及拉拉山的巴陵橋舉辦，絕對是北橫今夏最刺激的活動。

(桃園市觀光旅遊局)

小烏來宇內溪的溯溪尋秘活動，一直以來都是最熱銷的活動之一，因宇內溪地形變化多端饒富趣味，今年同樣規劃刺激感十足的「急速垂降」入水儀式，以及近4小時穿梭於宇內溪的自然環境中並與之搏鬥，讓探險家們從不同的角度面對大自然，成為難忘的回憶。

而拉拉山巴陵橋舉辦的高空彈跳，是睽違兩年再度舉辦的活動，藉由專業團隊的帶領，從距離溪谷約43公尺高的巴陵橋上一躍而下，依身高體重不同，以最快時速60公里的速度體驗自由下墜的快感，刺激感十足，是證明勇氣的最佳方式之一，現場還有提供趣味換裝體驗高空彈跳喔！

巴陵橋除了高空彈跳，橋兩端的出入口銜接巴陵隧道，隧道內有泰雅裝飾，隧道口的假日廣場也有特色攤位，讓民眾等待之餘，還能欣賞在地文化。

(印度人也來跳 圖片來源：桃園市觀光旅遊局)

主辦單位表示，北橫探險節最後兩天的活動，除了宇內溪溯溪及拉拉山高空彈跳，還有在小烏來的戲水嘉年華、及拉拉山的觀星等活動，歡迎大家至活動官網查詢，熱情參與。

(中時電子報)

活動官網
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