米蘭時尚髮型連續9年響應飢餓三十 美髮師齊心獻愛

2018年07月24日 17:52 中時 曹婷婷

米蘭員工不只體驗飢餓，更透過3個體驗關卡，感受難民生活，包括模擬飛彈來襲而匍匐前進、以有限材料搭建難民帳篷。(曹婷婷攝)

人飢己飢不只是口號！米蘭時尚髮型連續9年響應台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動，24日以「米蘭有愛，飢餓不再」為主題，邀集髮型設計師、消費者及親友約200人體驗飢餓12小時，甚至模擬戰火難民生活，7月1日至7月31日期間更在28間門市放置愛心捐款箱，邀社會大眾共襄盛舉，不只援助國際難民也幫助國內急難家庭。

米蘭時尚髮型連續9年響應飢餓三十，是國內少見連年不輟投入奉獻的企業。米蘭時尚髮型總裁許漢宗表示，透過體驗飢餓、救援飢餓的行動，讓每個人知道自己是幸福的、是有能力的，尤其，現代人普遍不知飢餓為何物，希望鼓舞設計師們用行動實踐人飢己飢。

值得一提的是，這群美髮師24日體驗飢餓12小時，從早上7點起禁食，但眾人一早就先前進長泰教養院義剪，有美髮師打趣「雖然沒吃東西還要一直工作，覺得手都要發抖了，但忙碌反而讓人忘記飢餓，也讓這場義剪更有意義。」

台灣世界展望會南區辦事處主任林惠君推崇，米蘭員工不只體驗飢餓，更透過3個體驗關卡，感受難民生活，包括模擬飛彈來襲而匍匐前進、以有限材料搭建難民帳篷、頭頂近10公升水桶行走蜿蜒的道路，感受漫漫取水路，體認到救援戰火難民的急迫性，深化飢餓三十活動的意涵。

(中時 )