用愛縫製 光華流行服飾科為慢飛天使製作輔具

2018年07月24日 18:30 中時 曹婷婷

為了縮短「慢飛天使」平日扣鈕扣、拉拉鍊、綁鞋帶的時間，學生費心縫製符合慢飛天使需求的輔具。(曹婷婷攝)

光華高中流行服飾科透過台南企業文教基金會協助指導，募集回收衣飾改造再利用，為伊甸基金會「慢飛天使」製作輔助教具，成功為慢飛天使邁向生活的第一步。

為了縮短「慢飛天使」平日扣鈕扣、拉拉鍊、綁鞋帶的時間，本次在教學團隊張婉玲、林莉玲、李欣美等3位教師號召下，結合資源再利用概念，依照慢飛天使需求，讓學生擷取各種舊衣物再可利用的部位，一針一線車縫到布書上，希望慢飛天使透過這些輔具練習，提升自身生活能力。

光華高中校長張淑霞表示，這次輔具布書總共完成40本，雖然只是回收衣物進行改造，卻賦予舊物翻新，有了新的生命意義，同時也喚醒保護環境的生活態度，以及學生用專業讓這個社會更加美好的價值。雖然每一本布書的實用功能都一樣，但設計出來的創新和美感都不一樣，相信在流行服飾科師生有愛心的設計縫製下，每一位慢飛天使收到輔具布書時，會帶著歡喜的心情和態度來學習。

流行服飾科二年級陳佩榆說，「原來世界上有人連扣扣子、拉拉鍊都要花一整個下午時間，我們製作的輔助教具希望幫助慢飛天使更容易學習。」陳佳紋表示，慢飛天使比我們更努力在學習，我們可能幾分鐘就能做好，但這些小天使們卻需要花費好幾倍時間來學習，能幫助他們，讓人覺得這是一件很值得驕傲的事。

(中時 )