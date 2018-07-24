黃心娣摔傷肋骨！養傷兼顧充電和環保

黃心娣與她製作的環保飲料提袋。（周子娛樂）

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黃心娣與她製作的環保飲料提袋。（周子娛樂）

藝人黃心娣日前在拍攝古裝電視劇《小女花不棄》途中不慎發生車禍意外，因撞擊力道大，脖子及肋骨皆有挫傷，她回台後開始積極做復健及調養身體，也趁著沒拍戲的時學習手作小物，例如最近流行的環保飲料提袋，她也從整理皮革、打洞到縫線，都純手工製作的，「既可享受手作樂趣，又兼具環保」！

黃心娣說，她平常很喜歡喝飲料，但有時手拿飲料搭捷運或是手上大包小包時又不太方便，知道有這種手作課程就立刻報名。從挑選和處理皮革開始，包括選扣子、打洞到縫線，還有買染料將皮革浸泡染色，都是自己一手包辦。她分享心得：「皮的邊邊要先用砂紙磨，然後抹上專門處理皮革背面及邊緣的床面處理劑，才不會粗粗的。」她透露之前還做過零錢包和票夾，都分送給親朋好友了，這次做的環保提袋，因為實在太愛喝飲料，所以提袋要自己留著用。

她平時熱愛運動，這次因為車禍造成肋骨軟組織挫傷，較激烈的運動和健身房的重訓都先暫緩，她先去找了專門整骨的老師做復健，然後才慢慢開始游泳和做瑜珈，舒展全身肌肉，自己也會燉補品調養身體。她這幾年在拍戲空檔，喜歡接觸畫畫之類的藝術課程，培養自己的美學，激發想像力和創作力，最近也報名表演課，準備一邊養傷一邊充電。

(中時 )

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