2018年07月24日 18:59 中時 李義

五福國小啦啦隊技高一籌，為台灣奪得金牌凱旋歸來。（李義攝）

五福國小啦啦隊技高一籌，為台灣奪得金牌凱旋歸來。（李義攝）

高雄市五福國小「第五屆亞洲青少年啦啦隊錦標賽」奪冠

叫阮第一名！成軍8年的五福國小啦啦隊，首度赴日本參加「第五屆亞洲青少年啦啦隊錦標賽」，就以苦練舞蹈基本功，再結合古典舞蹈優美舞姿，獲幾近滿分的395分，技壓各國選手，捧回7至15組金牌。

以四至六年級學童組成的啦啦隊，舞蹈班重基本功，有些雖然起步晚，但吃苦耐操，士氣高昂，比賽前還主動要求加強訓練。

教練蘇玉雯表示，初賽面對20個隊伍完全不畏懼，打入決賽面對日本、菲律賓、泰國等6支隊伍優秀的選手，孩子們仍無懼色，苦練的動作都百分百完成。

尤其是其中有難度很高的動作，抱腿旋轉一圈，結合古典舞蹈優美舞姿，在瞬間要翻轉一圈，難度很大。完美成功，令評審們驚豔讚嘆不已。

代理市長許立明特別在市政會議接見小選手，並頒發獎勵金。許立明讚許孩子們的表現，嘉勉五福國小繼續努力，有機會再續進世界舞台、締造佳績。

教育局長范巽綠表示，高雄市國小舞蹈類藝術才能班共有2所，分別為中正國小與五福國小，2校表現十分耀眼，五福國小舞蹈班能在舞蹈教育基礎下，發展出啦啦隊特色教學，也展現出舞蹈教育亦能多元發展，培養出全方位的舞蹈明日之星。期許五福國小在未來能進一步踏進世界舞台，為南部啦啦隊的發展挹注一股新的活力與希望。

(中時 )