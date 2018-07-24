《阿凡達》製作團隊打造電影版「銃夢」詹姆斯卡麥隆親自操刀編劇

《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（福斯提供）

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劇組出席SXSW宣傳 (左起) 基安強生、監製強藍道、羅莎薩拉查及導演勞勃羅里葛茲。（福斯提供）
【艾莉塔：戰鬥天使】全新官方預告

好萊塢名導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）再推新片，在《艾莉塔：戰鬥天使》擔任編劇和監製，誓言繼《阿凡達》後再度打造一個科技美學的非凡世界。電影改編自於20世紀在日本發跡並走紅全球的超人氣科幻格鬥漫畫《銃夢》，詹姆斯在看到《銃夢》的故事原型後便立即為之著迷，他看見故事中能夠帶給全球影迷們，全新的視覺衝擊與感官極致饗宴的可能性，立即洋洋灑灑地親筆為「艾莉塔」寫下了186頁的劇本，以及超過600頁的隨手筆記。

《銃夢》是由日本頂尖漫畫神人木城幸人所打造的生涯巔峰代表之作。即便出版至今已將近三十個年頭，卻仍不滅他在動漫迷間的經典不敗地位。電影版則是光是從前期醞釀、製作準備到正式開拍，便花了逾11年的時間去討論及催生。

卡麥隆詳盡地紀錄下他對主角的性格分析、所有角色的情感與關係，甚至包括了故事中天空城與廢鐵鎮的一切想像等等。而這個格鬥故事中同時飽含著人性的情感溫度，和高科技的聰穎能量的複雜機器少女，讓卡麥隆在接下來的數年間，都不間斷地在為了能讓她真實登上大銀幕的突破製作而努力。電影最新預告也台灣時間昨晚上線，電影將在今年12月20日全台上映！

(中時 )

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