曹佑寧自動加碼「親兩次」！郭書瑤石化羞問：啥意思啊？

2018年07月24日 18:20 中時 林淑娟

曹佑寧劇中夢遊熊抱郭書瑤。（歐銻銻娛樂）

曹佑寧、郭書瑤感情加溫。（歐銻銻娛樂）

曹佑寧、王柏傑「丁亮CP」也圈粉無數。（歐銻銻娛樂）

歐銻銻娛樂自製劇《人際關係事務所》正於愛奇藝、台視和東森熱播，劇情進入三位主角的感情線，日前播出曹佑寧飾演的張亮因壓力大夢遊，郭書瑤飾演的康樂佑為了擋他而被壁咚、熊抱加親吻的畫面，唯美畫面讓網友直呼好浪漫，拍攝時卻是笑聲不斷，曹佑寧還被導演抓包「自動加碼」親兩次，讓郭書瑤害羞當場石化，一喊卡就直問「啥意思啊」，曹佑寧慌張解釋原因反讓郭書瑤笑倒在床。

導演安排曹佑寧在夢遊狀態下，無意識地一步步將瑤瑤逼到牆角後，先man力十足熊抱，隨後再吻上瑤瑤臉頰，但實際和曹佑寧討論細節時，導演為想捕捉瑤瑤最真實的害羞反應，突發奇想讓曹佑寧調換順序，改成先吻後抱，正式拍攝時，小曹按照指示，一壁咚就先俯頭親吻瑤瑤臉頰，突如其來的動作已經讓瑤瑤石化，但她還是順著情緒繼續演，而這時應該要接著熊抱的曹佑寧卻又再吻了第二次，當導演喊卡時，瑤瑤滿臉害羞無語，隨後走向曹佑寧和導演笑問：「啥意思啊！你們兩個討論的計謀，我都快NG演不下去了！」

導演也一臉不解地問：「小曹你為什麼要親兩次？」曹佑寧則慌張解釋：「因為第一次『好像』沒親到，想說…要不然再一次嘛！」讓一旁的郭書瑤立刻笑倒在床上，小曹也被導演虧：「你還自己加碼就對了？」但最後果然呈現了真實的情緒，畫面讓人看得臉紅心跳。

本周曹佑寧和王柏傑也將上演背後環抱入睡的場面，兩人在劇中有大量的男男對手戲，在網路上被封為「丁亮CP」，王柏傑也因為和曹佑寧的幻想激吻戲，收穫了不少新的男粉絲，社群常會收到來自男粉絲的告白，對此王柏傑笑說：「謝謝他們喜歡我，還是希望大家多注意戲劇本身」，也表示對於表演不設限，未來只要劇本好、劇情需要，都不會排斥任何題材。

《人際關係事務所》每周三、四晚間22:00在愛奇藝及台視播出，愛奇藝VIP可搶先看最新兩集；每周六晚間20:00在東森綜合台連播兩小時。

(中時 )