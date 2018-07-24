許明財被邊緣黨籍議員不相挺？11議員來打氣

2018年07月24日 18:42 中時 陳育賢

國民黨提名新竹市長參選人許明財聲勢不如預期，還被媒體報導拔財之說，甚至在無黨籍的議長謝文進宣布參選後，還傳言國民黨可能轉向合作，為破除他不被自家人相挺的謠言，許明財24日特別邀集黨籍議員茶敘相挺，並互喊團結凍蒜。

許明財雖然是已擔任過1屆市長、本屆也僅以1014票極些微差距敗給民進黨臨危受命的林智堅，其雖在黨內提名民調初選中，擊敗市議員林耕仁與李國璋，但提名後至今與尋求連任的林智堅民調支持度差距甚多，在無黨的謝文進參選後，更失去藍綠對決的優勢，甚至還傳出連黨籍議員也不相挺。

為破除這項傳言，許明財昨天邀請市議會黨團包括前議長鄭成光、議員吳青山、張祖琰、鍾淑英、徐信芳、蕭志潔、段孝芳、鄭正鈐、顏政德、賀玉燕、李國璋以及黃國新黨部主委趙建爍等人到競選服務處茶敘，議員們並為許明財加油、打氣，共喊凍蒜。

許明財表示，卸任3年多來，他最重要的事是除了盤點35年來的從政歷程，檢視工作上的得失，也回顧市長任內的政策成敗，另外也走遍了新竹市偏遠地區和每個角落，傾聽人民的聲音，了解百姓的需要，其實自己都沒有閒著，也要謝謝議員們來加油打氣。

不過，也有未到場的黨籍議員不以為然的表示，自己沒被邀請，沒有受到尊重，當然不會到場，而且過去2次選舉，許都沒到場挺他，雙方根本沒交集，沒受邀一點也不意外，大家各自努力吧。

(中時 )