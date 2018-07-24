七旬翁忘了回家路 萬華警人臉辨識助返家

萬華分局大理所員警林家瑞協助張姓老翁回家。〔警方提供〕

友善列印
中時

70歲的張姓失智老翁日前獨自外出，後來回家搭乘計程車時，卻忘了回家的路，心急不已，計程車司機無法確定老翁住處，只得將老翁就近載到萬華分局大理街派出所交由警察協助回家，員警林家瑞利用警用電腦人臉辨識系統，查出老翁住處地址後，開巡邏車送老翁回家。

一個星期前的早上，一名計程車司機打電話報案表示，他位置在西園路、和平西路口，車上載了一位行動不便以曬衣架充當拐杖的老翁，無法說清搭車目的地，請求警方到場協助。

大理所警員林家瑞據報迅速到場，經初步了解後，發現這名張姓老翁因忘記住家地址，心急如焚地搭上計程車，毫無頭緒的要司機載其返家，林員於是先將老翁帶回派出所休息，並提供點心、茶水安撫情緒，再詢問老翁年籍資料、身分，老翁均無法完整表達，身上也沒有佩掛任何證件。

最後，林員運用警用電腦人臉辨識系統，查出老翁身分以及居住地址，待張翁恢復精神後，警方便開著巡邏車載送張翁返回住處。

張翁下車ㄧ見到熟悉的環境及住家大門，笑得合不攏嘴，興奮地立即開啟大門，並邀請林員入內接受他的招待。林員達成任務後即予以婉拒，當即返回派出所執行下一個勤務。

萬華分局呼籲，應多關心家中年邁長者，且應避免讓其隻身外出，如有失智傾向，可製作聯繫卡片置於年邁長者口袋或隨身皮夾內，或配戴填妥親友姓名及聯絡方式的識別手環，以利民眾或警方儘速幫其找到回家團圓的路。

(中時 )

男子疑心肌梗塞昏倒 巡警急送醫… 北市延吉街連鎖滷味 男員工陳屍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。