七旬翁忘了回家路 萬華警人臉辨識助返家

2018年07月24日 18:33 中時 謝明俊

70歲的張姓失智老翁日前獨自外出，後來回家搭乘計程車時，卻忘了回家的路，心急不已，計程車司機無法確定老翁住處，只得將老翁就近載到萬華分局大理街派出所交由警察協助回家，員警林家瑞利用警用電腦人臉辨識系統，查出老翁住處地址後，開巡邏車送老翁回家。

一個星期前的早上，一名計程車司機打電話報案表示，他位置在西園路、和平西路口，車上載了一位行動不便以曬衣架充當拐杖的老翁，無法說清搭車目的地，請求警方到場協助。

大理所警員林家瑞據報迅速到場，經初步了解後，發現這名張姓老翁因忘記住家地址，心急如焚地搭上計程車，毫無頭緒的要司機載其返家，林員於是先將老翁帶回派出所休息，並提供點心、茶水安撫情緒，再詢問老翁年籍資料、身分，老翁均無法完整表達，身上也沒有佩掛任何證件。

最後，林員運用警用電腦人臉辨識系統，查出老翁身分以及居住地址，待張翁恢復精神後，警方便開著巡邏車載送張翁返回住處。

張翁下車ㄧ見到熟悉的環境及住家大門，笑得合不攏嘴，興奮地立即開啟大門，並邀請林員入內接受他的招待。林員達成任務後即予以婉拒，當即返回派出所執行下一個勤務。

萬華分局呼籲，應多關心家中年邁長者，且應避免讓其隻身外出，如有失智傾向，可製作聯繫卡片置於年邁長者口袋或隨身皮夾內，或配戴填妥親友姓名及聯絡方式的識別手環，以利民眾或警方儘速幫其找到回家團圓的路。

(中時 )