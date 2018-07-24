旗山區成立首站7-ELEVEN家暴防治站 成為居民守護站

2018年07月24日 18:49 中時 林雅惠

旗山6社區志工隊成員高舉反性別暴力「紫絲帶」宣告家暴防治站成立。（林雅惠攝）

近年便利超商深入社區，遍布各角落，為了幫助偏鄉建構更完善的家庭暴力防治網絡，旗山圓富社區在旗山區7-11圓興店設置第一座便利商店家暴防治站，24日下午宣告啟動，未來24小時守護著居民，提供一個明亮、溫暖的暫時避風港。

旗山區公所主秘蔣麗萍表示，旗山區公所輔導圓富社區向衛福部爭取經費成立首座便利商店家暴防治站，透過這個安心站，讓防治家暴工作做得更好，也讓旗山各社區成為更健康及平安的社區。

圓富社區發展協會理事長陳宗卿表示，便利商店全年無休，凡是夫妻吵架、學童三餐不繼，或是青少年深夜遊蕩等情況都能夠適當伸出援手，成為家暴被害人的社區支持網絡之一，以減少社會重大案件發生率。

陳宗卿說，目前圓富等6個社區已經完成培訓30名家暴種子，未來將投入防治家暴工作及宣傳家暴防治等，而受暴民眾到家暴防治站，7-11店員會協助通報113，並提供熱食等物資。

旗山區公所表示，除了透過社區協助通報安全網絡系統，讓受暴或受虐者獲得及時的關懷與支持外，同時在圓富、大林、中正、太平、勝湖、廣福等各社區也成立社區安心站，作為社區居民的後盾。

(中時 )