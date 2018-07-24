賴揆：上半年就業人數較去年平均增5.5萬人

2018年07月24日 20:50 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」，聽取勞動部就「加速投資台灣解決缺工執行成果與檢討」提出報告，賴揆表示，今年1至6月就業人數平均為1140萬7000人，較去年就業人數平均1135萬2000人，增加5.5萬人，顯示在滿足產業投資營運所需的人力已經展現成效。

勞動部去年11月10日行政院記者會指出，產業人力短缺現象的主要原因，包括「勞動力供給不足」、「工作條件不具吸引力」，以及「學用落差技能不合」，因此會同教育部、經濟部針對三大缺工原因，分別推動「媒合就業，開發勞動力」、「改善低薪，創造友善職場」、「產學雙贏，縮短學用落差」3項策略，各項具體措施經過8個月來的執行，已獲得若干成效。

賴揆強調，我國勞動巿場持續改善，去年勞動力參與率平均為58.83%，今年6月勞動力參與率升至58.92%，創下近26年同月最高；今年1至6月失業率平均為3.66%，降至18年來低點；今年1至6月就業人數平均為1140萬7000人，較去年就業人數平均1135萬2000人，增加5.5萬人，顯示在滿足產業投資營運所需的人力已經展現成效。

賴揆對於勞動部、教育部與經濟部的工作成果表示肯定，並強調解決問題還是要「對症下藥」，由於經濟成長衍生企業投資需求，創造許多工作機會，而勞動力成長速度相對緩和，故而產生缺工現象。政府應從制度面著手，進一步開發青年、婦女與中高齡3大群體，釋放更多潛在人力進入職場。

賴揆表示，政府推動「長照2.0」，就是希望中高齡者不用離開職場，或是已經離開職場的可以重回職場。特別是在鼓勵婦女重返職場方面，「就業服務法」將「二度就業婦女」列為協助對象，且於今年推出復職支持(婦出江湖)試辦計畫，均有助於營造友善婦女就業發展，今年1至6月已協助1萬零100人次就業。

經濟部已成立重點產業及重大投資跨部會人力供需平臺，專案媒合產業人力，共計開發5494個產業人才需求，銜接教育部、勞動部相關人才資源，現正協助173家廠商進行人才媒合。

勞動部也正積極推動工作與家庭兼顧政策，鼓勵雇主營造友善育兒職場環境，「性別工作平等法」第23條規定，僱用受僱者100人以上之雇主，應設置托兒設施或提供適當之托兒措施。2016年雇主提供托兒設(措)施的比率為51.6%，去年提高至63.4%，今年預定成長5%。

教育部於107學年度首度辦理彈性學習制度，開放大學提供上班族、二度就業者、銀髮族隨進隨出的學習機會，以增加學用合一及回流工作人力。目前共16校106系1438名申請，預計今年7月31日前核定學校辦理。

在縮短學用落差方面，鼓勵產學合作推動學生校外實習，並針對特定缺工產業，透過「外加名額」擴大辦理各類產學合作專班，每年至少500名；每年增加適合學生實習之公司或機構至少200處。同時修訂「學位授予法」，刻正於立法院審理中，法案通過後有助引導大學校院建構跨領域學習環境，目標希望參與跨領域學習或學院實體化之大學生每年至少5000人。

勞動部在推動青年就業方面，提供青年職業適性測驗、職涯諮詢、企業參訪、職涯講座、團體課程、履歷健檢、模擬面試並鏈結分署訓練與就業服務資源等，協助青年就業。今年1月至6月共協助7萬9943名15-29歲青年就業。

賴揆最後指出教育、證照考試與企業需求出現落差。賴院長責成教育部持續配合產業需求，檢討證照制度，並請教育部與相關部會共同合作，為高職生創造一條優質的職涯發展之路，例如提供獎學金給有特別專長的高職生到海外留學等，自然能吸引優秀學生往技職體系發展，培養量多、質精、出路好的高職畢業生。

賴揆也要求勞動部等相關部會落實「走動式管理」，如同醫學訓練一定要接觸真實的病人，不能只是在辦公室裡研究分析數據；政策是否發揮效用必須實地走訪，缺工問題的解決不是只看媒合率數字高低，而是看創造多少工作機會與人力，以及是否真的為企業解決投資面臨的問題。

(中時 )