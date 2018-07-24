全球品牌Kohler公司成為曼聯俱樂部主要合作夥伴

2018年07月24日 18:55 時報周刊 吳佩汾

曼聯宣布與總部位於美國威斯康星州科勒鎮的全球知名生活品牌KOHLER達成多年全球合作夥伴協議。KOHLER的品牌標誌將出現在全球最具矚目、最為暢銷的曼聯俱樂部球衣臂章上，包括最新組建的女子足球隊。雙方的合作將覆蓋諸多領域，包括比賽日的聯合活動，對俱樂部設施的創新改良，全球永續發展和社會責任計畫，及其他貫穿曼聯球迷和KOHLER顧客及夥伴的合作。

KOHLER公司是致力於創新設計的全球廚衛領導品牌，也是世界最大的動力系統製造商之一。KOHLER成立於1873年，與曼聯一樣擁有超過140年的淵源歷史，雙方共同秉承傳統，卓越和創新的價值觀，希望為世界帶來積極的影響。

曼聯和KOHLER將於7月19日與全世界的曼聯球迷共同慶祝雙方的合作。

屆時，在美國亞利桑那州鳳凰城舉行的2018年巡迴賽首場對陣美洲足球俱樂部的比賽中，曼聯男子隊將首次身著2018/19賽季新款主場球衣亮相。

曼聯集團董事總經理Richard Arnold表示：「我們非常榮幸KOHLER能加入曼聯大家庭，成為我們的主要合作夥伴及男子隊和女子隊首家臂章贊助商。我們的球衣不僅僅是征戰賽場的戰袍，也代表球迷的熱情和對於俱樂部的忠誠。KOHLER不僅憑藉獨到設計和奢華臻品成為享譽全球的品牌，其出類拔萃的匠人精神和始終如一的堅守亦是品牌的核心價值所在。我們衷心歡迎KOHLER成為俱樂部合作夥伴的一員。」

KOHLER公司總裁兼首席執行長David Kohler先生表示：「我們與曼聯的合作將向全球最受歡迎、覆蓋最廣的體育俱樂部球迷展示KOHLER的優質產品與服務。我們深信合作將在全球進一步塑造KOHLER品牌，吸引更多注重生活品質、渴望創新及憧憬讓世界變得更美好的消費者。作為合作關係的重要組成部分，我們將極力支持新組建的職業女隊，並期待她們的首場比賽及長期發展。毫無疑問，曼聯在諸多方面都展現了持久的卓越表現，這與我們的價值觀不謀而合，同時對我們在全球新興市場的快速擴張有著舉足輕重的意義。」

(時報周刊)