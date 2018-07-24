國家歌劇院涵洞只傳美聲不傳躁音 邱瑗：用藝術整治藝術

2018年07月24日 18:54 中時 陳淑芬

台中國家歌劇院擁有獨一無二的曲牆涵洞建築，但公共空間容易噪音繚繞，難以散去。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗24日表示，將用藝術方法「整治」藝術，降低噪音從己做起。館內催場廣播、閉館提醒將改為以樂器演奏或低聲音樂；「假日隨想曲」免費音樂會將由大廳移至小劇場，獨特的涵洞未來只傳美聲，不傳躁音。

台中國家歌劇院（National Taichung Theater）營運年餘後，在國家交響樂團有12年經驗的邱瑗在今年6月接任藝術總監，她24日指出，未來營運方向將著手於歌劇院的「友善場館精進版」；邀請跨越「表演藝術」藩籬的各類創作駐館藝術家，並與中台灣個文化場館合作；透過台中國家歌劇院的國際藝術平台，爭取讓國家歌劇院與台中走出去的機會。

台中國家歌劇院建築由日本建築名家伊東豊雄所設計，被譽為是「世界九大新地標建築」，建築以曲牆及洞窟組成，劇場展現涵洞美聲獨特音效，但在公共空間，聲音在涵洞間繚繞，人越多越吵雜反成噪音常難以散去。如何讓「涵洞只傳美聲，不傳躁音」？邱瑗說，要降低噪音擴散，得從使用者觀點思考，以藝術的方法「整治」藝術。

邱瑗表示，建物設計者及使用者，難以在啟用一開始就可以手拉手般地契合，必須回到經營者的規劃調整。未來，館內的催場廣播、閉館提醒等將改為以樂器演奏或低聲的音樂播放，讓民眾樂於傾聽；過去假日在大廳演出的「假日隨想曲」免費音樂會，將移至與戶外劇場相連的小劇場，演出者可在劇場內專心演出，而觀眾則可恣意地在戶外觀賞。

至於最具曲牆特性的「凸凸廳」，邱瑗規劃邀請各領域文化人與藝術家推出10至15分鐘的「極短篇」創作，不論是展覽、裝置藝術、表演，甚至跨界混搭，都可在此獨特空間裡展現特殊的藝術魅力。

邱瑗說，為展現建物涵洞的獨特性，國家歌劇院已完成「聲音的裝置」藝術徵件，並將於11月到12月間在公共區域公開，值得喜愛涵洞美聲的民眾期待。

(中時 )