台肥與鈺豐策略聯盟 帶動農產企業化經營

台肥公司董事長康信宏（右）與鈺豐農特產行負責人賴永坤24日上午簽署策略聯盟合作意向書，彼此提供技術支援和產品上架通路，幫助在地農友實現企業化經營。（李其樺攝）

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台肥公司24日上午和鈺豐農特產行在玉井區簽屬策略聯盟合作意向書，包括立委黃偉哲、周陳秀霞，與農委會官員均出席，期盼未來雙邊進行技術交流與產銷合作，讓台灣農業朝向企業化經營。

台肥公司繼去年與瓜瓜園觀光工廠策略聯盟，由台肥提供肥料和專業技術，協助瓜瓜園1000多公頃契作農戶的甘藷田栽種管理、加工和產銷通路。今年台肥又與從事果乾加工的密旺果鋪結盟，展現擴展國內農業產銷市場的雄厚企圖心。

台肥董事長康信鴻表示，以創新農企業經營模式與提升管理效率作為企業努力的目標，他認為台灣農產要發展企業化經營模式，農友的收入才能得到保障，不會再受到短期市場波動影響收入。

鈺豐負責人賴永坤為台大商學系畢業，創業後仍不斷進修，獲得成大EMBA學位，更結合企管知識運用於農產事業，每年鈺豐農特產行與台南地區農戶契作芒果80公頃，產量最多可達150萬公斤，此外又從果乾加工，跨入保養品生技領域，成果倍受康信鴻肯定。

賴永坤表示，未來由台肥公司提供鈺豐生技肥料資材及栽培技術，提升農企體質與擴大經營面向；另外，鈺豐也提供上架通路，未來民眾在鈺豐所屬直營店和觀光門市可以直接買到台肥優質肥料和家庭園藝肥料，希望雙方合作可以帶動在地農企產業提升。

(中時 )

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