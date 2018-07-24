大學社會實踐博覽會周六開講 讓夢想實踐的第一課

2018年07月24日 19:06 中時 石欣蒨

每年暑假都是畢業生面臨前途、工作等問題的時候，今年「大學社會實踐博覽會（USR EXPO）」即將於本周六及周日（28日至29日）在臺大體育館舉行，活動特別邀請了10個當前活躍於「資金募集」、「人才培訓」、「業師經驗」、「課程開發」與「社群經營」等領域的新創團體，於現場分享創業、實踐等成功經驗，讓參加者能透過此次的機會，激發出下一個更具創意的經營策略與實踐願景。

本次的「大學社會實踐博覽會」總共精心規劃了10場「夢想接力‧資源媒合」活動，在USR EXPO的第一天下午，就將會由各與談人分享其創業過程與成功經驗，像是「台灣一起夢想公益協會」秘書長張正，就將分享到協會如何執行「順手捐發票」的資金募集營運模式，讓社會大眾瞭解「純淨的100元」所代表自給自足式的資金募集意義。

另外文創界的代表就由「小鎮文創」創辦人何培鈞作分享，因他與其表哥懷抱復育鄉鎮文化的理想，所以最後決定採民宿經營的方式，以更靠近大眾的方式去呈現山中古蹟風采，不僅用環保素材打造在地關懷，同時創造更多就業機會，也為鄉鎮帶來更多新的轉機。

最後還有年輕人面對最棘手的住屋問題，就由「玖樓」共同發起人王維綱與大家分享經營「共生公寓」的經驗，在短短3年間就擁有32間公寓，讓年輕人有平台找到適合的居住地，而首天的活動更請來立法院委員余宛如擔任主持人，希望讓參與者能透過此次從成功前輩們的經驗、與社會資源連結的學習機會，期待為大學生們及社會帶來更多創新的實踐機會。

(中時 )