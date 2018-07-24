秦老闆上億身價蟄伏2年 重返鑑寶節目《大尋寶家》

侯麗芳（中）及她的老公（右）日前帶寶物，到節目上讓秦嗣林鑑定。（JET綜合台）

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時報周刊
林彥君
凌蕙蕙（中）日前上陳斐娟（右）主持的節目鑑定寶物。（JET綜合台）

精品當舖業者秦嗣林（秦老闆）日前上JET綜合台鑑寶節目《大尋寶家》時表示，他已2年未參加鑑定節目，至今仍每天有許多民眾攜帶寶物到他的店，只盼能跟他見上一面。秦老闆原本已準備隱身幕後，但仍不敵民眾殷勤呼喚，讓他決定再次復出螢光幕，他將在陳斐娟主持的《大尋寶家》，繼續為民服務。

他復出的消息曝光後，許多藝人更爭相希望能上節目，像是許久未見的侯麗芳、中國小姐凌蕙蕙紛紛拿出傳家珍寶，讓秦老闆親自鑑定自己心中的寶物，而秦老闆更現場鑑定價值直逼2500萬元的粉鑽，天價寶物讓現場來賓驚呼聲連連。

秦嗣林從小立志開當鋪，現在也是台灣當舖界最資深的鑑定師，他的鑑定功力更是紅遍兩岸，身價更是破億，他過去曾在《女人要有錢》節目中鑑定古物價格，還曾有來賓因不滿蒐藏的雕刻品，被他鑑定為假貨，還持槍恐嚇，但他仍處變不驚，堅持自己的專業。

《大尋寶家》重新號召原《女人要有錢》製作團隊，由知名主持人陳斐娟跟大家一起找尋最珍貴的寶物，除了秦老闆外，還包含剛出新書的鑑定專家黎龍興、鑑定師賴俊名、珠寶設計師廖文良等黃金陣容，不只為觀眾服務，更要倡導選購寶物的要領，讓大家在選購珍寶時買好買對買滿。

節目中除了寶物鑑定外，更有介紹各行各業各種類型的國際級台灣之光，還有「真的假不了」系列單元，讓藝人朋友們來猜猜看誰才是真正的達人，節目結合知識性及娛樂性。JET綜合台《大尋寶家》每週一到週五晚間7點播出，而秦嗣林在節目中的首秀，將於25日晚間7點播出。

(時報周刊)

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