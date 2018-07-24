樂園玩水消暑夯！暑假限定大人門票67折、學生買1送1

2018年07月24日 19:54 中時 何書青

六福水樂園的「冰凍滑道」讓遊客衝入超冰6度C的池中，堪稱一秒消暑的好玩設施。（六福旅遊集團提供）

天氣越來越熱，揪朋友一起到水樂園瘋狂玩水消暑正夯！緊鄰六福村主題遊樂園的「六福水樂園Leofoo Water Park」，以希臘藍白建築風格打造，踏進園區就像來到地中海小島，不僅可以玩多達15項的有趣設施，玩累了也不無聊，到處都是可以美美拍照、打卡的好地點。暑假限定優惠全票399元，憑學生證還能買1送1，雙人價只要599元。

六福水樂園有適合各種年齡層的遊客的好玩設施，這裡最消暑的設施首先推薦全台唯一的「冰凍滑道」，順著滑道衝進只有6度C的超級冰水裡，令人放聲尖叫又過癮！刺激的人氣設施有從雲端垂直急馳而下的「天旋地轉」，以及全台首見飛天梭立體滑道的「海神飛艇」，帶遊客從15公尺的高空急速俯衝而下，瞬間再衝向天際，玩盡極速快感。想來點悠閒的，快慢速雙漂漂河可以躺在泳圈上，享受隨波逐流的舒服自在。

在人工造浪設施「碧海藍天」的水畔舞台上，還舉辦暑假限定的「青春舞台」，讓樂園更熱血，即日起到8月26日止，每周末中午都有精彩的熱舞、熱音表演，陪遊客嗨翻水樂園；好看的還有在入口海神廣場，隨著音樂起舞的水芭蕾，每個整點準時開演。

(中時 )