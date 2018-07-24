女星安妮要出食譜書！展現洋溢才華

2018年07月24日 19:16 中時 吳娮翎

安妮穿上Maje洋裝，搭配迪奧星星妝容展現美麗風範。Maje條紋設計細肩帶背心5340元，條紋設計綁帶長裙8120元，綁帶低跟羅馬涼鞋1萬1360元。（JOJ PHOTO攝）

Maje幸運草肩背兩用腰包，1萬440元。（Maje提供）

Maje紅色荷葉邊M bag，1萬1360元。（Maje提供）

Maje牛仔背心，6960元。（Maje提供）

Maje反摺條紋襯衫，6960元。（Maje提供）

俄羅斯裔女星安妮精通俄、英、中、日文，不只擔任主持人，還因喜愛做菜，即將在8月出版食譜書，展現多樣才華。

女星安妮表示，從小就喜歡做菜，也會將做菜心得分享到臉書，她說，「很多粉絲會問我，我就想說出書給大家看我最喜歡做的菜，因為媽媽不會做菜，大概從6歲開始就學做菜！學出興趣後，我就開始自己學，去餐廳就一直問廚師怎麼做。」他也分享，最喜歡吃台灣菜、日本菜、俄羅斯菜。

喜歡台灣味的安妮，也有擅長的台灣料理，她說，最擅長三色蛋、金沙香菇、金沙螃蟹、酸辣湯，這次拍攝Maje服裝專題，展現自然的一面，也特別表示，「我很喜歡這兩個LOOK，很夏天的感覺，真的很浪漫又很時尚，我平常大概就穿這樣子，出門逛街或和朋友吃飯約會很方便，也不用一直擔心裙子太短。」

巴黎時尚輕奢品牌Maje春夏趨勢展現浪漫情懷，適逢品牌20周年，設計師Judith Milgrom以花園甜美氣息注入設計，佐以帥氣個性的丹寧搭配，展現巴黎女人的浪漫風情。

（執行吳娮翎、迪奧彩妝教育訓練講師吳思晨、髮型師Lourdes Zheng、攝影JOJ PHOTO、服裝Maje）

(中時 )