果陀劇場《徵婚啟事》台中將加演

《徵婚啟事》接連兩年由果陀劇場演繹搬上舞台，大受好評，導演梁志民（左起）、男女主角蔡燦得、曾國城24日到台中為8月10、11日在中山堂的加演宣傳。（黃國峰攝）

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果陀劇場真情重現李國修經典舞台劇《徵婚啟事》，去年由屏風表演班創辦人王月與果陀劇場聯手呈現，華人重量級導演梁志民執導，獲得全台一致浪潮好評！台中場反應更空前熱烈，因此今年特加開8月10、11日台中中山堂、8月24、25日高雄至德堂二度加演！

導演梁志民、男女主角曾國城、蔡燦得24日到台中為加演宣傳，導演梁志民表示，在視覺和聽覺都有大膽的突破，這齣戲第一次看是20多年前，至今舞台戲的科技已日新月異，過去舞台上經常要靠觀眾的想像，現在投影、燈光的效果，讓舞台可以迅速的換場、換裝，幾乎可以無缺失的呈現國修老師當初所呈現得意念，這是視覺上最大的改變。聽覺上則請來金曲獎大師洪晟文，來寫這部戲內所有的音樂，雖然這齣戲不是音樂劇，但重新演繹的音樂，無論在線條、在結構上巧妙的詮釋劇情，帶來更感人的音樂感受。

曾國城則帶來一項好消息，《徵婚啟事》二度加演的台中、高雄場次，將贈送所有觀眾朋友一人一包曾拌麵！戲劇與美食的結合，戲後將帶給觀眾另一番心情的高潮。

在劇中分飾15角色，曾國城表示，以飾演全程操台語的男子最困難，滿嘴髒話，且怕被別人看不起，台詞又有很多俚語，看起來是讀書人才講得出來，這個角色很好笑又很真實。

《徵婚啟事》緣起知名作家陳玉慧1989年出版之同名小說，由李國修改編舞台劇版本，故事描述人之情感與寂寞的多次交會，反射愛情、婚姻在預期與現實中差異，接連兩年由果陀劇場演繹搬上舞台，融合精湛的視覺與音樂風格呈現，大受好評。特加開8月10、11日台中中山堂、8月24、25日高雄至德堂二度加演！

(中時 )

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