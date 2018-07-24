卡地亞美洲豹8月登台 閃耀百年風華

卡地亞Panthere de Cartier美洲豹系列珠寶和腕錶展將在8月29日登台。（ Cartier提供）

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剛中帶柔的美洲豹珠寶是卡地亞的經典，向來深受名媛淑女的喜愛。（Cartier提供）
卡地亞Panthere de Cartier美洲豹戒指，鑲嵌鑽石、青金石、縞瑪瑙。188萬元。（Cartier提供）
卡地亞Panthere de Cartier美洲豹鑽石項鍊，縞瑪瑙豹紋斑點，祖母綠豹眼。530萬元。（Cartier提供）
卡地亞Panthere de Cartier雙頭豹腕表，605萬元。（Cartier提供）
卡地亞Panthere Lovee《纏繞的豹》玫瑰金戒指，鑲嵌2顆沙弗萊石。23萬3000元。（Cartier提供）

1914年，卡地亞的經典美洲豹首度面世，以美麗的斑點、優雅的身形和迷人多變的特質，贏得世人的喜愛。百年後的今日，卡地亞推出「Panthere de Cartier」美洲豹系列作品，將美洲豹「陽剛vs.柔美」、「高貴vs.狂野」的萬種風情，融入珠寶與腕表設計當中，預計8月29日正式登台。

為了完美呈現美洲豹的優美身形，卡地亞從設計草圖就參考大量的資料，包括疾奔、吼嘯、跳躍等，捕捉美洲豹的每一種姿態與神情，並以精緻的「毛皮鑲嵌」（Hair Setting）珠寶鑲嵌工藝，營造動物柔美皮草的視覺效果，讓人忍不住想順著毛撫摸。

除了「毛皮鑲嵌」，卡地亞展現無人能出其右的網狀方格鑲嵌、全鑲嵌雕刻、裝飾縞瑪瑙與磨光藍寶石等技術，詮釋美洲豹鮮活靈動之美，每一件美洲豹珠寶作品莫不栩栩如生，彷彿有了生命。

即將登台的卡地亞美洲豹系列珠寶與腕表展，將自8月29日展至9月1日，預計將展出上百件作品。

(中時 )

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