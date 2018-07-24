姐姐為何總戴口罩？ 謝金燕親揭原因 背後藏心酸

謝金燕私下常戴口罩示人。（圖／翻攝自謝金燕IG）

友善列印
中時電子報
謝金燕親揭戴口罩有心酸原因。（圖／翻攝自謝金燕IG）

「姐姐」謝金燕造型時尚百變，但除了在舞台上表演以外，她私下卻常戴著口罩，讓許多粉絲相當不解，而今（24日）她就在IG貼出多張戴口罩的照片，親自解答大家的疑惑，沒想到竟是與她車禍留下的傷疤有關，背後竟著心酸原因。

謝金燕在IG分享一系列戴口罩的美照，一開始還提醒大家：「出門戴口罩，時尚又防曬，但夏天得慎選材質別把皮膚悶壞....」，接著談到為何自己不管坐飛機、逛街看電影、開會或彩排，總是戴著口罩的原因，笑稱自己不只引領口罩時尚，口罩也能阻隔PM2.5、防曬、防止人群恐懼，「還可防車禍傷疤被看見....」。

謝金燕表示，不想為了遮住車禍疤痕，而總是頂著大濃妝出門，並自揭媽媽都會偷偷難過，「覺得姐姐是無法面對自己醜醜的傷疤而戴口罩，其實姐姐能跑能跳就興奮開心了」，最後謝金燕也樂觀喊話：「媽媽放心！我要用勇氣來給更多人鼓勵，沒有脆弱的權利，姐姐我絕對有把口罩戴出潮到爆炸的能量...」。

謝金燕1991年曾遭遇重大車禍，當時她多處骨頭斷裂，骨盆碎裂，臉部受傷，臀部還有2度燒傷，生命垂危在加護病房昏迷了3天3夜，奇蹟甦醒後，仍坐了1年輪椅，拐杖更是用了3年，甚至還不能跳舞，但透過她不斷地努力復健，現在成為又唱又跳的電音天后。

(中時電子報)

Jeannie Hsieh 謝金燕官方IG（@jeanniehsieh___bbb）分享的貼文 張貼

果陀劇場《徵婚啟事》台中將加演 《血琥珀》請出「本尊」加持 明…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。