姐姐為何總戴口罩？ 謝金燕親揭原因 背後藏心酸

2018年07月24日 20:01 中時電子報 施品瑜

謝金燕親揭戴口罩有心酸原因。（圖／翻攝自謝金燕IG）

「姐姐」謝金燕造型時尚百變，但除了在舞台上表演以外，她私下卻常戴著口罩，讓許多粉絲相當不解，而今（24日）她就在IG貼出多張戴口罩的照片，親自解答大家的疑惑，沒想到竟是與她車禍留下的傷疤有關，背後竟著心酸原因。

謝金燕在IG分享一系列戴口罩的美照，一開始還提醒大家：「出門戴口罩，時尚又防曬，但夏天得慎選材質別把皮膚悶壞....」，接著談到為何自己不管坐飛機、逛街看電影、開會或彩排，總是戴著口罩的原因，笑稱自己不只引領口罩時尚，口罩也能阻隔PM2.5、防曬、防止人群恐懼，「還可防車禍傷疤被看見....」。

謝金燕表示，不想為了遮住車禍疤痕，而總是頂著大濃妝出門，並自揭媽媽都會偷偷難過，「覺得姐姐是無法面對自己醜醜的傷疤而戴口罩，其實姐姐能跑能跳就興奮開心了」，最後謝金燕也樂觀喊話：「媽媽放心！我要用勇氣來給更多人鼓勵，沒有脆弱的權利，姐姐我絕對有把口罩戴出潮到爆炸的能量...」。

謝金燕1991年曾遭遇重大車禍，當時她多處骨頭斷裂，骨盆碎裂，臉部受傷，臀部還有2度燒傷，生命垂危在加護病房昏迷了3天3夜，奇蹟甦醒後，仍坐了1年輪椅，拐杖更是用了3年，甚至還不能跳舞，但透過她不斷地努力復健，現在成為又唱又跳的電音天后。

(中時電子報)