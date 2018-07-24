美軍入籍變嚴！申請＋批准公民人數降逾40％

一名美國陸軍士兵正在參加實彈射擊演習。(圖/美國陸軍)

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中時電子報

美國公民及移民服務局(CIS)最新數據顯示，今年1-3月美國軍人申請公民身份的人數大幅下降了40%。申請人數從去年年底1069人，下降到今年年初只剩下661人。由於美國軍方新的非公民入伍軍人，必須至少榮譽服役180天之後，才能申請入籍。再加上現在的入籍申請必須得到軍官批准，而不是人事辦公室的批准。新入伍的軍人面臨政策重大轉變，標準比過去更加嚴格，導致申請和批准人數都急速下降。

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根據美國《軍事新聞網》(Military.com)報導，由於美國非公民入伍的軍人向公民及移民服務局，提交申請入籍的文件和批准的程序發生重大變化。因此申請人數不斷下跌，從去年7-9月共有3132人遞交申請，下降到10-12月只有1069人，而今年年初更只剩下661人，人數幾乎只剩去年中的1/5而已。

美國公民及移民服務局補充說，今年批准成為美國公民的軍人數量下降幅度高達44%，從去年10-12月745人，下降到今年1-3月只剩下412人。

美國官員指出，大幅下降的主要原因是，2016年《對國家有益的軍隊准入計畫》(MAVNI)徵兵計畫已經結束，因此美國國防部政策自2017年起了重大變化。未來，非美國公民身份的軍人結束180天榮譽服役之後，將由軍官批准具備美籍資格，不再是透過人事辦公室批准即可。

因此，這一政策變化也導致了軍人提出申請和被核准的數量急劇下降。

(中時電子報)

文章來源：Far Fewer Troops Applying to Be US Citizens This Year, Officials Say

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